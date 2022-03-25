Şerit değiştiren tır otomobile çarptı: 1 yaralı

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Gaziantep’te seyir halinde şerit değiştiren tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilin şoförü yaralandı.

Kaza, GaziantepOğuzeli Karayolu üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 UF 836 plakalı DAF marka tır, şerit değiştirdiği esnada hemen yanında seyir eden F.K. idaresindeki 27 LZ 272 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Maddi hasarın meydana geldiği kazada otomobil sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından ambulansla Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası tırın makas yapmasından dolayı karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Kazaya karışan tırın trafik polislerinin kontrolünde yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

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