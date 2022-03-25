Okulda Şenlik Var projesi sporla farkındalık oluşturuyor 2021 yılında 168 okulda 178 bin öğrenciye ulaşıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Okulda Şenlik Var Projesi” 2021 yılında 168 okulda 178 bin 26 çocuğa ulaşarak farkındalık oluşturdu.

Birçok başarılı proje imza atan Büyükşehir Belediyesi, özellikle kırsal bölgelerde spor yapma imkanı bulamayan öğrencilere yönelik yaptığı Okulda Şenlik Var Projesi, spor ile eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyor. “Çocuklar gülsün” sloganıyla yapılan etkinlikler büyükşehirde görev alan uzman öğreticiler tarafından gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca yürütülen, 2017 yılında hayata geçirilen proje, öğrencilere fiziksel, mental gelişimleri için belirli bir disiplin içerisinde ekip ruhu ve sporcu ahlakıyla hareket etmeleri eğlendirerek öğretiyor.

Ödüllü proje ilk günden itibaren 385 bin öğrenciye ulaştı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nce 2020 yılında 38’incisi yapılan Türkiye Fair Play Ödülleri’nde Sportif Fair Play Tanıtım Dalı’nda ödüle layık görülen Okul’da Şenlik Var Projesi, başladığı günden itibaren Gazi şehrin dört bir yanında yapılan etkinliklerde 413 okulda 385 bin öğrenci ile aktiviteler gerçekleşti.

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