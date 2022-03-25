Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Efe Çelik, Van’da düzenlenen ortaokullar arası yarı final müsabakalarında üçüncü oldu.

1921 Mart tarihlerinde Van da yapılan Ortaokullar Arası Yarı Final müsabakalarında Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Efe Çelik, 45 kilogramda üçüncü olarak 1618 Nisan tarihleri arasında Sivas’ta yapılacak olan Ortaokullar Arası Türkiye Finalleri’ne gitmeye hak kazandı.

“Sporcumuzu tebrik ediyorum”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, elde edilen başarının şehir adına gurur verici olduğunu belirterek, "Sporcumuzun başarılarını daha da ileriye taşıması için elimizden geleni yapacağız. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, tekvando sporcuları ileride Gaziantep'imizi şampiyonalarda ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecektir. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

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