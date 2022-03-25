Şahinbey'de e spor turnuvası

Şahinbey Belediyesi Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde espor turnuvası etkinliği düzenledi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle gerçekleştirilen 'Zafer Haftası' etkinliklerinde Şahinbey Belediyesi Atıcılık, Ayak Tenisi, Masa Tenisi, ESpor, Dart ve Okçuluk turnuvaları düzenlendi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ESpor turnuvasına 48 okuldan 240 öğrenci katıldı. Liselerarası 5 kişilik takımlar halinde düzenlenen turnuvada dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ve madalyalar verildi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel “Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şahinbey Belediyesi olarak Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünü yaptığımız çeşitli etkinliklerle kutladık. Bu etkinliklerden birisi olan ESpor turnuvasına da katılım ve ilgi oldukça yoğun oldu. 48 okuldan 240 sporcu 5 kişilik takımlar halinde dereceye girmek için mücadele etti. Turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum” dedi.

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