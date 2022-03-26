SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü dolayısıyla İslahiye ve Nurdağı’nda eğitimciler ve öğrencilerle bir araya geliyor.

Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı’ndan Öğr. Üyesi Burçin Altınbaş, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Soner Karadaş, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Tuba Ustaoğlu, Hemşirelik Bölümünden Öğr. Gör. Mustafa Kavak ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden Arş. Gör. Pınar Kuyulu öğrencilere eğitim verilen bölümler, mesleki bilgiler ve kariyer hedefleri konusunda bilgilendirmeler yapacaklar.

Kariyer günü 28 Mart 2022 tarihinde saat: 10.00’da İslahiye Belediye Salonu’nda, saat: 14.00’te ise Nurdağı Belediyesi Şamil Tayyar Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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