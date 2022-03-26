Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalıştı Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulaktan ses cihazı çıktı

Gaziantep'te, ehliyet sınavını geçmek için sesli ve görüntülü düzenekle sınav salonuna girmeye çalışan kişinin kurduğu düzenek pes dedirtti. Polisin dikkati sayesinde girişte yakalanan şahsın kopya çekmek için kamera, WİFİ ve ses cihazından oluşan kopya düzeneği kurduğu belirlendi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Burak Mahallesi’ndeki ESınav Merkezinde 24 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri ehliyet sınavına girmek için Esınav merkezine gelen bir kişinin kontrol noktasındaki hareketlerinden şüphelendi. Şahıs, sınav alanına girmek için Xray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi.

Yapılan aramalar sırasında şoka uğrayan ekipler, şahsın taktığı cerrahi maskesine gizlenmiş halde görüntü aktaran kamera, ayakkabısının içinde internet sağlayan WİFİ ile kulağında ses cihazı ele geçirdi.

Polis ekipleri üzerindeki kopya düzeneği sökülen şahıs hakkında ÖSYM Kanununa muhalefetten yasal işlem başlattı.

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