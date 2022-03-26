45 yılda kazandığı 5 milyon liralık malı bir haftada dolandırıcılara kaptırdı Sosyal medya hesabından zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira dolandırıldı Yaşlı adamın Facebook paylaşımı 5 milyon liraya patladı

Gaziantep’te yaşayan Murtaza Sucu’nun zeytinyağını sosyal medya hesabı üzerinden satmak istemesi ona pahalıya patladı. 74 yaşındaki adamla satılık zeytinyağı ilanı üzerinden irtibata geçen dolandırıcılar film gibi bir dolandırıcılık olayına imza attı. Yaşlı adamı iş adamı rolüyle kandıran dolandırıcılar, Sucu’nun 500 bin liralık sıfır otomobiliyle 4.5 milyon lira değerindeki arazisini bir kuruş bile ödemeden üzerlerine geçirdi.

74 yaşındaki Murtaza Sucu, kendi bahçesinden ürettiği zeytinyağını sosyal medya hesabından satmak istedi. Sosyal medya hesabına 17 Ocak’ta “Satılık zeytinyağı” ilanı koyan Sucu ile 2 Şubat günü iletişime geçen dolandırıcılar, zeytinyağından numune istedi. Zeytinyağını satma ümidiyle dolandırıcıların ofisine giden Sucu’yu, ağlarına düşürmeye çalışan dolandırıcılar kendilerini iş adamı olarak tanıttı. Dolandırıcıların iş adamı olduğuna inanan Sucu, önce 30 teneke zeytinyağını parasını almadan dolandırıcılara verdi. Dolandırıcılara güvenen Sucu, 2021 model sıfır aracını da satmak istediğini söyledi. Sucu’nun teklifini hemen kabul eden dolandırıcılardan biri 500 bin liralık aracı oğlunun üzerine devrettirerek satın aldı.



Bir kuruş almadan 5 milyon liralık malını devretti

Zeytinyağı ile otomobil için Sucu’ya bir kuruş bile ödemeyen dolandırıcılar, Sucu’nun kendilerine olan güveninin artması için işin içine kendisini bir bankanın şube müdürü ve polis olarak tanıtan 2 kişiyi dahil etti. Zeytinyağı ve arabayla yetinmeyen dolandırıcılar, Sucu’nun arazilerinin yerini göstermek için açtığı EDevlet hesabının giriş ve iletişim bilgilerini değiştirerek onun haberi olmadan 13 dönümlük arazisini satış işlemine koydu. Kendisini banka müdürü olarak tanıtan şahsın dolandırıcıların bankada 10 milyon liralık hazır kredileri olduğu sözüne kanan Sucu, 8 Şubat günü de 13 dönümlük arazisini de bir kuruş almadan devretti.

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