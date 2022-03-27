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GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: “Amacımız lojistik merkez olmak” “Lojistik Önümüzdeki 100 Yılın En Önemli İşlerinden Birisidir”

İHA

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: “Amacımız lojistik merkez olmak” “Lojistik Önümüzdeki 100 Yılın En Önemli İşlerinden Birisidir”

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirerek “İthalata dayalı ihracat modelinden ziyade dışardan gelen yatırımlarla hammadde ve emtia sağlamak için ciddi anlamda yatırım yapmamız gerekiyor. Devletin, özel sektörün desteğiyle ya da dışardan gelen yatırımcılarla bu yatırımlar sağlanabilir” dedi.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, Bloomberg HT kanalında yayınlanan Zeliha Saraç’ın sunduğu 60 Dakika programına konuk oldu. Ukrayna’daki savaşın ekonomiye ve ihracata etkilerinin konuşulduğu programda, Fikret Kileci Rusya ve Ukrayna ile ticaret yapan iş insanlarının savaş koşullarından dolayı olumsuz etkilendiğini ifade ederek şu şekilde konuştu, “İthalata dayalı ihracat modelinden ziyade dışardan gelen yatırımlarla hammadde ve emtia sağlamak için ciddi anlamda yatırım yapmamız gerekiyor. Devletin, özel sektörün desteğiyle ya da dışardan gelen yatırımcılarla bu yatırımlar sağlanabilir. Şu an Gaziantep ile Kilis arasında bir organize sanayi bölgesi kurmayı plânlıyoruz. Buradaki tek amaç bahsettiğim bölgenin bir lojistik merkez olması. Çünkü bu bölge yeniden yapılandırılma sürecinde olan Ortadoğu’da yabancı yatırımcının ve Türk yatırımcısının en fazla rağbet ettiği yer olacak. Nihayetinde bahsettiğim lokasyon, Ortadoğu’ya en yakın olmanın yanı sıra; en güvenli, mevcut altyapının olduğu, sistemin oturduğu bir bölge olma özelliğine sahip”.

“Lojistik önümüzdeki 100 yılın en önemli işlerinden birisidir”
Denizyolu ve demiryolunun lojistik sürecindeki önemine de değinen Kileci, “Bana göre karayolu taşımacılığından ziyade denizyolu ve demiryolunu ciddi şekilde ön plâna çıkarmak çok önemli bir adım. Lojistik önümüzdeki 100 yılın en önemli işlerinden bir tanesi. Mesela Gaziantep olarak sektör çeşitliliği olan bir üretim şehriyiz. Her sektörde üretimimiz var ama bizim iki limana olan mesafemiz ve bu mesafelerdeki altyapı bugünkü teknolojiye uygun değil. Günümüzde demiryolu için ciddi yatırımlar yapılıyor ve şu an 20 sene öncesinde yapılan karayolu yatırımlarının çok daha fazlası demiryoluna yapılıyor. Bu çok doğru bir yatırım. Bunun yanına bir de yerli ve milli denizyolu şirketleri oluşturursak lojistik merkezi oluruz. Sıralama yapacak olursak: Lojistik sorumuzu aştığımızda, dijital dünyaya uyumu yakaladığımızda ve son olarak finansal problemleri ortadan kaldırdığımızda lojistik merkez olmamızın önünde bir engel kalmayacaktır. Bu üçünü çözdüğümüz zaman bence dünyada bizim yerimiz çok farklı bir noktaya gelecek.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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