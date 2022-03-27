Fırtınada çatının altında kalan işçi, 18 gün sonra öldü

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP´te, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek uçan çatının altında kalarak ağır yaralanan inşaat işçisi Nuri Üstünel (42), hastanede 18 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 9 Mart'ta Beştepe Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işçisi Nuri Üstünel, fırtına nedeniyle inşaattan ayrıldı. Bu sırada fırtına nedeniyle yerinden sökülen çatı, Üstünel'in üzerine düştü. Sac levhanın altında kalarak yaralanan Üstünel, olayı görenlerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Üstünel, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Nuri Üstünel´in cenazesi adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Üstünel'in cenazesinin memleketi Diyarbakır'da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-03-27 11:09:14



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