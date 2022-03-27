Üniversite öğrencileriyle birlikte yıkım çalışmalarını inceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencilerine Şahinbey'de yapılan hizmetleri anlattı.

Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencileri, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte Kılınçoğlu Mahallesi’ndeki 10 bin 23'üncü evin yıkım çalışmasını yerinde inceledi.

“10 bin 23'üncü evin yıkımını gerçekleştirdik”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Mehmet Tahmazoğlu, şehrin trafiğini rahatlatacak olan Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini belirterek; “Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Şehrimiz için yeni bulvarlar açıyoruz. Boğaziçi Bulvarı birinci etap yol çalışmasını yaptık. Şimdide Boğaziçi Bulvarı’nın devamını açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmaları Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümü öğrencilerimiz ile birlikte yıkım çalışmalarını yerinde inceledik. Onlarda eğitim gördükleri bölüm üzerinden teoriyi, pratikte de görmüş oldular. Gelecekte onlarda depreme dayanıklı binalar yapacaklar. Eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

“Şahinbey Belediyesi’ne teşekkür ederiz”

Gaziantep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Medine Bilgiç “Eski yapılaşmanın mutlaka önüne geçilmesi gerekiyor. Bu tarz binalar çevre içinde risk faktörü oluşturuyor. Estetik açıdan da çok kötü bir görüntüye sahip. Böyle bir çalışmayı yerinde görmek bizim içinde çok iyi oldu bu anlamda Şahinbey Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencilerinden Tutan Toprak Kılıç ise yapılan çalışmaları yerinde görmenin kendileri için büyük bir avantaj olduğunu ifade ederek, “Bu yapılar eski ve yığma yapılar. Bu yapılarda görüyoruz ki çimento ve demir kullanımları çok eksik. Yıkılan bu yapıların yerlerine yenisi yapılıp çevre daha güzel bir hale getiriliyor. Şahinbey Belediyemiz bu konuda çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bizde bu çalışmaları yerinde görüyoruz. Okullarda aldığımız eğitimlerin yanında pratikte de görmek bizler için büyük bir tecrübe ve avantaj oldu. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.

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