Şehitkamil’deki öğrenciler, sinema günlerinde buluştu Öğrenciler, ‘Malazgirt 1071’ filmini izlediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehitkamil’deki öğrenciler, sinema günlerinde buluştu Öğrenciler, ‘Malazgirt 1071’ filmini izlediler

İHA

Şehitkamil’deki öğrenciler, sinema günlerinde buluştu Öğrenciler, ‘Malazgirt 1071’ filmini izlediler

Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Malazgirt 1071’ Sinema Filmi Protokolü ile ilçe genelinde bulunan devlet liselerinde eğitimöğretim gören 11 ve 12. sınıf öğrencileri, ‘Sinema Günlerinde’ buluştu. Öğrenciler, Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı’nın hikayesini konu alan ‘Malazgirt1071’ filmini izlediler.
Şehitkamil Belediyesi, gençlerin Türk tarihine ilgilerini arttırmak adına Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı ‘Malazgirt1071’ Sinema Filmi Protokolü ile 11 ve 12. sınıf öğrencilerini sinema günlerinde buluşturdu. Sinepark Nakıp Ali Sineması’na giden öğrenciler, Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı’nın hikayesini konu alan ‘Malazgirt 1071’ filmini izlediler. Filmi büyük bir dikkatle izleyen öğrenciler, etkinlik dolayısıyla duydukları memnuniyeti ifade ederek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ettiler. Protokol çerçevesinde, 10 bin lise 11. ve 12. sınıf öğrencisi ‘Malazgirt 1071’ filmini izleyecek.
“Bizler için güzel bir sosyal etkinlikte oldu”
Bu tür etkinliklerin kendileri açısından önemli olduğunu dile getiren lise öğrencisi Fatma Topal, “Şehitkamil Belediyemizin düzenlemiş olduğu Sinema Günleri etkinlikleri çerçevesinde, sinemaya geldik. Şuan vizyonda olan ve Türk tarihini anlatan Malazgirt 1071 filmini izledik. Film gerçekten çok güzeldi. Tarihimizi daha yakından gördük ve daha iyi anladık. Bu tür sinema filmleri ile tarihimizi daha da iyi anlıyoruz. Bunun dışında bizler için güzel bir sosyal etkinlik de oldu. Bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını istiyoruz. Şehitkamil Belediyemize, bizlere böylesine güzel bir etkinliği sunduğu için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
“Tarihimizi anlamak adına çok güzel bir film olduğuna inanıyorum”
Malazgirt 1071 filmini beğendiğini kaydeden lise öğrencisi Çağrı Doğan, “Şehitkamil Belediyemizin düzenlediği sinema etkinliğine katıldık. Burada Malazgirt 1017 filmini izledik. Filmi gerçekten çok beğendim. Filmde tarihimizi anlatan çok güzel sahneler vardı. Tarihimizi anlamak adına çok güzel bir film olduğuna inanıyorum. Şehitkamil Belediyemizin düzenlediği bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum. Bizlere bu imkanı sunan Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite öğrencileriyle birlikte yıkım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileriyle birlikte yıkım ...
Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi törenle memleketlerine uğurlandı Törende gözyaşları sel oldu, annenin sözleri yürekleri dağladı Polis memurunun annesi Hülya Yılmaz: "Oğlum ölmedi, arkadaşlarının arkasında saklanıyor, bak orada, Barış neredesin" Polisin eşinin 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden polis ve eşi ...
Fırtınada çatının altında kalan işçi, 18 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Fırtınada çatının altında kalan işçi, 18 gün sonra ...
Fırtınada uçan çatının altında kalan işçi yaşam savaşını kaybetti 18 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Fırtınada uçan çatının altında kalan işçi yaşam ...
GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: “Amacımız lojistik merkez olmak” “Lojistik Önümüzdeki 100 Yılın En Önemli İşlerinden Birisidir”
YEREL HABERLER GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci: “Amacımız ...
Geleceğe yön verecek yazılımcılar Gaziantep’te buluştu
YEREL HABERLER Geleceğe yön verecek yazılımcılar Gaziantep’te ...
Dolphin Ajans global oldu Gaziantep'in 27 yıllık reklamcısı Avrupa’da ajans açtı
YEREL HABERLER Dolphin Ajans global oldu Gaziantep'in 27 yıllık ...
Gaziantep'te kar yağışı sürprizi
YEREL HABERLER Gaziantep'te kar yağışı sürprizi
Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği 3’üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği 3’üncü ...
Adalet Eski Bakanı Gül Araban’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Adalet Eski Bakanı Gül Araban’ı ziyaret etti
GAÜN’de Göç Çalıştayı
YEREL HABERLER GAÜN’de Göç Çalıştayı
Büyükşehir’in obezite kampında 320’yi aşkın kişi fazla kilolarından kurtuldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’in obezite kampında 320’yi aşkın kişi ...
45 yılda kazandığı 5 milyon liralık malı bir haftada dolandırıcılara kaptırdı Sosyal medya hesabından zeytinyağı satmak istedi, 5 milyon lira dolandırıldı Yaşlı adamın Facebook paylaşımı 5 milyon liraya patladı
YEREL HABERLER 45 yılda kazandığı 5 milyon liralık malı bir haftada ...
Ehliyet sınavına maskesinde kamerayla girerken yakandı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavına maskesinde kamerayla girerken ...
Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalıştı Maskeden kamera, ayakkabıdan WİFİ, kulaktan ses cihazı çıktı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavında pes dedirten düzenek Ehliyet ...
GASİMEP projesi’nin başarısı ödülle taçlandı MEB ve GSO iş birliğinde hayata geçirilen GASİMEP projesi ödüllendirildi
YEREL HABERLER GASİMEP projesi’nin başarısı ödülle taçlandı MEB ve ...
Hedeflerinize ulaşmak SANKO Üniversitesi İslahiye ve Nurdağı’nda kariyer günü düzenliyor
YEREL HABERLER Hedeflerinize ulaşmak SANKO Üniversitesi İslahiye ve ...
Ramazan ayında beslenme önerileri SANKO Üniversitesi Arş. Gör. Ece Erözgür: “Ramazan ayında yeterli ve dengeli günlük beslenmeyle vücudun düşen enerji ihtiyacı karşılanmalıdır”
YEREL HABERLER Ramazan ayında beslenme önerileri SANKO Üniversitesi Arş. ...
Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kaymakam Sevgili ile Başkan Doğru mahalle ...
Şahinbey'de e spor turnuvası
YEREL HABERLER Şahinbey'de e spor turnuvası
33 Kadın Belgeseli Gaziantep’in tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER 33 Kadın Belgeseli Gaziantep’in tanıtım toplantısı ...
Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha
YEREL HABERLER Şahinbeyli sporcularından bir başarı daha
Bahar şampiyonasından 5 madalya ile döndüler Paletli yüzmede başarılı seri devam etti 24 farklı spor kulübünden 152 sporcu yarıştı
YEREL HABERLER Bahar şampiyonasından 5 madalya ile döndüler Paletli ...
Gaziantep´te uyuşturucu operasyonu; sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te uyuşturucu operasyonu; sosyal medya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.