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ALG Spor'dan hem farklı galibiyet hem de dünya rekoru ALG Spor, Kayseri’yi yendi, dünya rekorunu kırdı Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi: ALG Spor: 4 - Kayseri Kadın Futbol: 0

İHA

ALG Spor'dan hem farklı galibiyet hem de dünya rekoru ALG Spor, Kayseri’yi yendi, dünya rekorunu kırdı Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi: ALG Spor: 4 - Kayseri Kadın Futbol: 0

Gaziantep ALG Spor, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 16. haftasında deplasmanda Kayseri Kadın Futbol Takımı'nı 40 mağlup etti. Bu sonuçla bir maç eksiğine rağmen ligde oynadığı 14 maçta kalesinde hiç gol görmeyen ve rakip ağlara 67 gol atan ALG Spor, dünyadaki tüm liglerde gol yememe rekorunu kırdı.
Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi 16. haftasında deplasmanda Kayseri Kadın Futbol Takımı'na konuk oldu. Kayseri deplasmanında güzel bir oyun ortaya koyan ve ilk yarıyı Ecem’in attığı golle 10 önde kapatan sarıgrili takım, ikinci yarıda 57. dakikada Ferrer’in attığı 2. golle farkı ikiye çıkardı. Gaziantep ALG Spor, 64. dakikada yine Ecem ile golü buldu, 82. dakikada Grace de farkı 4'e çıkardı.

ALG Spor, dünyadaki tüm liglerde gol yememe rekorunu kırdı
Bu sonuçla bir maç eksiğine rağmen ligde liderliğini sürdüren Gaziantep ALG Spor Kadın Futbol Takımı, ligde oynadığı 14 maçta 67 gol kaydedip, kalesinde hiç gol görmeyerek dünyadaki tüm liglerde gol yememe rekorunu kırdı.

"Gaziantep’imize hediyemiz olsun"
Kayseri deplasmanında gol yemeden alınan galibiyetin ardından dünya rekoru kırdıklarını söyleyen Gaziantep ALG Spor Kulüp Başkanı Ali Gözcü, bu anlamlı galibiyetten dolayı takımını tebrik ettiğini vurgulayarak, "Dünya lig sıralamasında lideriz. Toplam 14 maçta gol yemeyip dünya rekoru kırdık. Tüm Gaziantep’e hediyemiz olsun. İnşallah bu başarılı çıkışımızı sezon sonuna kadar sürdürüp o kupayı Gaziantep’e getireceğiz. Bu anlamlı galibiyetten dolayı teknik ekibi ve oyuncularımızı kutluyorum” diye konuştu.

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