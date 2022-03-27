Şahinbey Ampute deplasmanda kazandı: 2-1

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, deplasmanda Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nı 21 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, sezonun ilk yarısında kendi evinde 40 mağlup ettiği Trabzon Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nı deplasmanda Abdurraouf Ouchenne’nin golleriyle 21 mağlup ederek ligin ikinci yarısında da çıkışını sürdürdü.

“Centilmence bir maç oldu”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, her iki takımın oyuncularını da tebrik ederek, “Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü olarak ligin centilmence, fairplay içerisinde geçmesini istiyoruz. Ligin ikinci yarısında ikinci maçımızı oynadık. İkisinden de galibiyetle ayrıldık. Fairplay içerisinde güzel bir karşılaşma oldu. Bundan dolayı hem karşı takımın sporcularının, teknik heyetini hem kendi sporcularımızı, teknik heyetimizi kutluyor tebrik ediyorum. Takımımız daha güzel yerlere gelecek. Şahinbey'i herkes seyretmeye devam etsin” dedi.

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