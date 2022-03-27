SANKO Okulları'nda milli gurur Batu Anlar, basketbol milli takımına davet edildi

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SANKO Okulları öğrencisi Batu Anlar, “U14 Yıldız Erkek Basketbol Milli Takım Kampı”na davet edildi.

FIBA Alt Yapı Gelişim Projesi çerçevesinde 2630 Mart tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan “U14 Yıldız Erkek Basketbol Milli Takım Kampı”na davet edilen Batu Anlar SANKO Okulları Yıldız Basketbol Takımında oynuyor. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, SANKO Okullarında ana sınıfından itibaren uyguladıkları yetenek belirleme ölçeği ile öğrencilerini doğru alanlara yönlendirmenin ve uyguladıkları doğru antrenman programının sonuçlarını aldıklarını söyledi.

Dört öğrencilerinin yüzme milli takımına seçilmesinin ardından Batu Anlar’ın basketbol milli takımına davet edilmesinin gururunu yaşadıklarını belirten Asyalı, Anlar’ı ve öğretmenlerini kutladı.

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