Gaziantep'te kadın avukata saldırı

Nizip Adliyesi'nde velayet davasına girmek için duruşma salonu önünde bekleyen kadın avukat, davacı tarafın sözlü saldırısına uğradı. Gaziantep Barosu üyesi olan Avukat Ezgi Tümüklü, adliyeden polis korumasında çıkabildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir velayet davası nedeniyle Nizip Adliyesi'ne gelen Gaziantep Barosu üyesi ve davalı vekili Avukat Ezgi Tümüklü Akkuş, duruşma salonu önünde bekleyen davacı tarafın sözlü saldırısına uğradı. Avukat Akkuş, polislerin araya girmesi ile karşı tarafın yakınlarının fiziki saldırısından kurtuldu. Küfür ve hakaretlere maruz kaldığını belirten Akkuş, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak şikayetçi oldu.

Akkuş, duruşma sonrasında ise polis korumasında adliyeden çıkabildi.

Adliye içerisinde yaşadığı anları anlatan Akkuş, olayda kendisini en çok üzenin ise karşı tarafın avukatının tavırları olduğunu söyledi. Avukat Akkuş, "Yaşadığım bu olay sadece bana değil, mesleğimize, kadın meslektaşlarımıza da yapılmış bir hakarettir. Karşı tarafın avukatlığını yapan kişinin tavrı ise üzüntümü kat be kat arttırdı" dedi.

Akkuş, şöyle devam etti:

"25 Mart Cuma günü Nizip Aile Mahkemesi önünde duruşma beklediğim sırada, dosyanın karşı tarafının tanığı üstüme yürüyerek, tarafıma küfür ve hakaret etti. Bu durumun akabinde derhal orada tutanak tutarak, karşı taraf avukatından şahsın ismini rica ettim. Ancak kendisi bana gülerek şahsın ismini söylemeyeceğini belirtti. Bende kendi çabalarımla şahsın bilgilerini öğrenerek suç duyurusunda bulunmak üzere tutanağımı tuttum. Duruşma bitikten sonra, karşı taraf, tanık ve avukatlarının beni adliyenin önünde beklemesi üzerine savcılık kalemince polis ekipleri arandı ve adliyeden çıkmama onlar eşlik ettiler. Daha sonrasında suç duyurusunda bulunarak gerekli yasal işlemleri başlattım. Yaşadığım bu olay sadece bana değil, mesleğimize, kadın meslektaşlarımıza da yapılmış bir hakarettir. En çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi, meslektaş demeye dilimin varmadığı dosyadaki karşı taraf avukatının tutumuydu. Meslektaşına destek olmak yerine sürekli bana hakaret eden şahsı koruyan, onunla yanıma gelip özür dahi dilemekten imtina eden ve 'biz özür dilemeyiz' mantığıyla hareket eden bu davranışlarını kınıyor ve mesleğimize yakıştıramıyorum. Bizler dosyaların tarafı değiliz. Sadece mesleğimizi ifa etmeye çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.