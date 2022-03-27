Suriyeli Muhammed Nur, havuzda boğuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te Suriye uyruklu Muhammed Nur Şabu (12), yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Güneykent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile havuza giden Muhammed Nur Şabu, yüzerken bir anda suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının fark etmesi ile sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi havuz görevlileri yaptı. Görevlilerin ihbarı ile gelen sağlık ekipleri çocuğu bölgedeki özel hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed Nur Şabu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-03-27 19:03:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.