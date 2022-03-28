Gaziantep'teki Mekanik Biyolojik Ayrıştırma tesisine ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı “Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi”, Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) "İlham Veren Kamu Proje Ödülleri" yerel yönetimler kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve İller Bankası iş birliğinde Avrupa Birliği tarafından fonlanarak hayata geçirilen Mekanik Biyolojik Ayrıştırma Tesisi, 32 kurumun 39 proje ile başvuru yaptığı ve 12 projenin finale kaldığı yarışmada ödül kazandı.

Ankara’da düzenlenen törende kurum adına ödülü Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanı Emel Kıraç ve İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç aldı.

Geleceğe daha yaşanabilir ve temiz bir şehir bırakmak için Büyükşehir Belediyesi’nin modern ve yenilikçi yatırımlardan gösterilen tesis, dönüştürülebilir atığın ve biyobozunur atığın çevreye en faydalı şekilde geri dönüşümü ve bertarafını sağlayabiliyor.

Toplam atık işleme kapasitesi yılda 100 bin ton olan tesisle yaklaşık 17 bin ton geri dönüştürülebilir atık kazanımı hedeflenirken, yaklaşık 22 bin ton biyobozunur atığın işlenmesi için ise biyogazın mevcut kojeneratör ünitelerine aktarılarak enerji üretilmesi sağlanacak. Üretilen elektrik şebekeye verilerek enerji miktarı ilk aşamada 4 bin 100 megawatt/saat kazanım oluşturacak. Tesisle yılda toplam 9 bin 309 ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı azalımı planlanıyor.

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