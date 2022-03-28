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Şahinbey, şehit edilişinin 102. Yılı dönümünde mezarı başında anıldı

İHA

Şahinbey, şehit edilişinin 102. Yılı dönümünde mezarı başında anıldı

Antep Savunmasının önemli kahramanlarından Şahinbey, şehit edilişinin 102. yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
Kilis yolu üzerinde bulunan Şahinbey Anıt Mezarında düzenlenen törene, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, askerler, gaziler ve öğrenciler katıldı.
Protokol tarafından buket sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Şahinbey ve şehitler anısına askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Şiirlerin okunduğu törende, Şahinbey belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 6 bin 317 şehidin verildiği, düşmandan çok açlık ve yoklukla mücadele edilen Gaziantep Savunmasında önemli bir sorumluluk üstlenen, 102 yıl önce bugün “düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez” şeref sözünü tarihin altın sayfalarına kazıyan Şahinbey’in şehadetinin yıl dönümü için buradayız. Fransız Kuvvetleri, savaş adap ve ahlakına yakışmayan insanlık dışı hareketlerde bulunarak; Şahinbey’in üzerine adeta çullanmışlardır. Şahinbey, yüzlerce süngü ile köprübaşında şehitlik mertebesine ulaşmıştır” dedi.
“Ecdadımız rahat uyusun, emanetleri emin ellerde”
Tahmazoğlu, “Bugün minarelerimizde ezanımız okunuyor, al bayrağımız göklerde dalgalanıyorsa 102 yıl önce canları pahasına mücadele eden Şahinbey ve nice isimsiz kahramanlarımıza çok şey borçluyuz. Ne mutlu böyle bir ecdadın torunu olmak. Ecdadımız rahat uyusun, emanetleri emin ellerde. Bugün vatan toprakları tekrar düşmanlarca işgal edilmek istense 1 değil 100 binlerce Şahinbey var. Zira yakın zamanda 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı canları pahasına bu aziz millet mücadele etmiş, Şahinbey ve arkadaşlarının 102 yıl önce yaktığı bağımsızlık ateşinin hiç sönmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Allah hepsinden razı olsun. Ecdadımıza minnet ve şükran borcumuzu, emanet aldığımız Türkiye’mizi Eğitimde, ulaşımda, sağlıkta, tarımda, sanayide, adalette hep daha ileriye ulaştırarak ödeyeceğiz. Tabi bunun önüne geçmek isteyen 7 düvele karşıda uyanık olmalı Birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi koruyarak ecdadımızın bizlere bıraktığı topraklarımıza sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.
“İlçemizi Şahinbey’imizin ismine yakışır örnek bir ilçe haline getirmeye çalışmaktayız”
Mehmet Tahmazoğlu, “İlçemizi Şehit Şahinbey’imizin ismine yakışır örnek bir ilçe haline getirmeye çalışmaktayız. Bu çerçevede alt ve üst yapı üretimleri, eğitim, spor, restorasyon, park ve yeşil alan, kültürel faaliyetler, sosyal yardım gibi çalışmalarda ilçemize ve milletimize yakışır hizmetler ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Şehit Şahinbey’in doğduğu evi onun aziz hatırasını yaşatmak üzere Şahinbey Anı Evi olarak restore ederek aziz hemşerilerimizin ziyaretine açtık. Ayrıca kahraman Şahin Beyi anlatan Şahinbey Romanı kitabından vatandaşlarımıza 100 bin adet dağıttık. İlçemizdeki öğrenci ve vatandaşlardan oluşan 111 bin 027 kişiyi Çanakkale şehitlikleri ziyaretine götürdük. Götürmeye de devam edeceğiz. Çanakkale’de 4 tane şehitlik ihya çalışmasını yaptık.( Süngübayırı Albayrak, Kılıçdere 1 ve 2 ) şehit ve gazi ailelerimize konut yaptık. Yine şehit ve gazi ailelerimizle sürekli bir arada bulunarak gönül bağımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.
Vali Yardımcısı Bülent Uygur ise, tüm şehitlere minnettar olduklarını belirterek, şehitleri andı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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