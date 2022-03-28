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Metaverse ile reel hayatta dönüşüm yaşanacak Hasan Kalyocu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Veysi İşler: ''Metaverse sayesinde birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşanabilecek''

İHA

Hasan Kalyocu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Veysi İşler, ''Metaverse, NFT ve Oyunlar' konulu seminerde yaptığı konuşmada metaverse ile hayatın bir çok alanında değişim ve dönüşüm yaşanacağını söyledi.

Metaverse ile reel hayatta dönüşüm yaşanacak Hasan Kalyocu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Veysi İşler: ''Metaverse sayesinde birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşanabilecek''

Hasan Kalyocu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Veysi İşler, ''Metaverse, NFT ve Oyunlar' konulu seminerde yaptığı konuşmada metaverse ile hayatın bir çok alanında değişim ve dönüşüm yaşanacağını söyledi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Yazılım Mühendisliği Bölümü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü işbirliği ile düzenlenen “Metaverse, NFT ve Oyunlar” konulu seminerde konuşan Prof. Dr. Veysi İşler, endüstriyel simülasyon sistemleri geliştirme sürecinde yaptıkları ulusal projeler hakkında kısa bilgiler vererek, metaverse ile hayatın birçok alanında değişim ve dönüşümün yaşanacağını ifade etti. Oyun geliştirme sektöründe yaşananlar ve yapılması gerekenler konusunda da bilgiler paylaşan Prof Dr. İşler, girişimcilerin ilk oyunundaki başarısının sonraki girişimlerde yatırımcı bulmasını kolaylaştırdığını kaydetti. İşler, “Dünya’da büyüyen oyun pazarında Türkiye’nin güçlü ve önemli bir yeri var. CPU işlemci oyunlardaki grafikleri görmek için yeterli değildi. CPU’ya ek olarak özel işlemciler ortaya çıktı. Bu sayede büyük pazarlar oluştu ve ciddi kazançlar sağlandı. CPU geliştikçe de büyük oyunlar pazarda yerini bulmaya başladı. Metaverse, sanal dünyanın içine girebilmek ve orada yaşam alanı bulabilmeyi sağlayan teknolojidir. Metaverse sayesinde birçok alanda değişim ve dönüşüm yaşanabilecek. Aksiyon, macera, spor gibi alanlar oyun sektörüne hitap ediyor. Bilgisayar oyunu yapmak, düşünüldüğü kadar kolay değil. Gerçek zamanlı uygulamalar ile katılımcıları anında bağlayabilmek gerekiyor. Bu nedenle gerçekçi oyunlar üretilmeye çalışılıyor. Türkiye’de binlerce stüdyo oyun üretiyor. Bunun yanı sıra pandemiye rağmen girişimlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türk oyun girişimciliği ekosisteminin değeri oldukça yükseldi. İnsanlar ev, arazi yerine farklı yatırımlar yapmaya yöneliyor. Oyun sektöründe 10 kişiyle 100 milyon dolar ihracat yapmak mümkün. Çok yüksek katma değerli bir sektör. Bu sektörün içinde sadece ‘oyun’ yok. Pazarlama, video, fotoğrafçılık, el sanatları gibi birçok alan var” dedi.
Konferansın ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Prof. Dr. Veysi İşler, bu alanda önemli işler başarmış kişilerin girişimcilik hikâyelerini katılımcılarla paylaşarak, öğrencilerin Metaverse ile ilgili yaptıkları çalışmaları dinledi
Seminer öncesinde ise Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Elçi, veri güvenliği ile ilgili bilgiler verdi.

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