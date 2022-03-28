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Ramazan'da görev alacak davulcular sertifikalarını aldı Tek tip melodi çalacak, bahşiş ısrarında bulunamayacaklar

İHA

Ramazan'da görev alacak davulcular sertifikalarını aldı Tek tip melodi çalacak, bahşiş ısrarında bulunamayacaklar

Gaziantep'te Ramazan ayı boyunca vatandaşları sahur için uyandıracak olan davulcular, Gaziantep Valiliği'nin zorunlu kıldığı eğitimi tamamlayarak sertifikalarını aldı. Kentte Ramazan ayı boyunca eğitimli davulcuların görev alacağını belirten Müzisyenler ve Sanatçılar Federasyonu (MÜZSAN) Genel Başkanı Ahmet Onurlu, davulcuların tek tip melodi çalacağını ve bahşiş ısrarında bulunamayacaklarını söyledi.
Gaziantep Valiliği, Ramazan ayına sayılı günlerde kala sahurda görev alacak davulcular arasında yaşanan ihtilaflar ve ortaya çıkan huzursuzlukların önlenmesi amacıyla davulcuların zorunlu eğitimden geçeceklerini ve görev yapacakları mahallelerin kura ile belirleneceği duyurmuştu. Valiliğin aldığı karar ile halk eğitim merkezleri tarafından açılan kurslardaki eğitimlerini tamamlayan davulcular sertifikalarını alarak Ramazan ayı boyunca sahurda görev yapma hakkı elde etti.

"Gaziantep'te Ramazan ayında eğitimli davulcular görev alacak"
Sertifika takdim töreninde açıklamalarda bulunan MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu, "Gaziantep Valiliği'nin aldığı karar ile Ramazan ayında görev alacak davulcuların mutlaka eğitimden geçmesi gerektiği ve eğitimden geçerek sertifika alan davulcuların görev yapabileceği bizlere tebliğ edildi. Biz de halk eğitim merkezlerinin destekleriyle Gaziantep'teki bütün davulculara 2 günlük eğitime aldık ve eğitimlerini tamamlayan davulculara sertifikalarını verdik. Sertifika alan arkadaşlarımız mahallelerde sahurda davul çalarak vatandaşları uyandırabilecekler. Davulcu arkadaşlarımız bu görevlerini yaparken kesinlikle yaka kartları ve sertifikalarını yanlarında bulundurması gerekiyor. Yaka kartı ve sertifikası olmayan davulcuların ihbar edilmesini vatandaşlardan ve görevli arkadaşlardan ihbarda bulunmalarını talep ediyoruz" dedi.

"Davulcular ısrarla bahşiş isteyemeyecek"
Ramazan ayında görev alacak davulcuların ısrarla bahşiş isteyemeyeceğini duyuran MÜZSAN Genel Başkanı Ahmet Onurlu, "Davulcular geleneksel bir örf, adet olduğu için mahallelerde dolaşıp bahşiş toplayabilecek. Davulcular Ramazan ayı boyunca en fazla iki defa bahşiş toplayabilecek ve zorlama bahşiş talep etmeyecek. Bunun aksini yapan davulcuların bize ve yetkililere ihbar edilmesini istiyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız, bahşiş için kapılarına gelen davulcuların yaka kartları ve sertifikaları mutlaka kontrol etmelidir. Bu belgeleri gösteren davulculara vatandaşlar, kendi rızaları ile bahşiş vermek isterse verebilir" ifadelerini kullandı.

"Ramazan davulcuları tek tip melodi çalacak, oyun havası ve hareketli bir ritim yasak"
Ramazan ayı boyunca görev alacak davulcuların tek tip melodi çalacağını da açıklayan Ahmet Onurlu, "Ramazan ayı boyunca Gaziantep'te görev alacak olan sahur davulcuları tek tip melodi çalacak. Bu konuda eğitimlerde de gerekli uyarıları yapıldı. Yani sahurda hiçbir davulcu hiçbir şekilde oyun havası ya da hareketli bir ritim çalamayacak. Bu kesinlikle yasaktır" diye konuştu.

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