Kablo hırsızlarına suçüstü O anlar yaka kamerasına yansıdı

Gaziantep'te bekçiler, bir ev ve kurumdan kablo çalan 3 kişiye suçüstü yaptı. O anlar bekçilerin yaka kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi ifa ettiği esnada bir ikamet ve kurumdan kablo çalan 3 kişiye suçüstü yaptı. Suçüstü yakalanan şahısların o anları ve ele geçirilen kablolar, bekçilerin yaka kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan 3 şahıs, emniyette yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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