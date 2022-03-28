Gaziantep'te yaşlılara konuşan tansiyon aleti Başkan Şahin’den yaşlılar için yeni tesis müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), 1224 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, 65 yaş ve üstü vatandaşlara 500 adet dijital konuşan tansiyon aleti dağıttı.

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirdiği etkinlikte yaşlı bireylere 500 adet dijital konuşan tansiyon aleti dağıttı. Başkan Fatma Şahin, dağıtım töreninde yaptığı konuşmada yaşlıların toplumun ulu çınarları olduğunu belirterek, yaşam tecrübeleri gözlerinden okunan yaşlıların kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.



“Her yaşın bizlere sunduğu güzelliklerden faydalanmalıyız”

65 yaş ve üstü bireylerin 1224 Mart Yaşlılar Haftası’nı kutlayan Başkan Fatma Şahin, “Uzun ince bir yoldayız. Önemli olan her yaşın bizlere sunduğu güzelliklerden faydalanmaktır. Her yaş ayrı bir güzeldir. Ecdad ‘Genç bilebilse, yaşlı yapabilse’ diyor. Öyle bir medeniyetten geliyoruz ki, bizim medeniyetimizde annenin, babanın eli öpülür ve anne cennet kokusudur. Baba arkamızda bir dağ, bir çınardır. Yaşlılarımız, bizim dünümüz ve bugünümüz, köprümüz ve geleceğimizdir. O yüzden yaşlılarımız bizim için çok kıymetli” dedi.



Şahin’den yaşlılara müjde

Gaziantep’te yine Gaziantep Modeli ile yaşlılar için yeni bir alan oluşturacaklarını açıklayan Şahin, “Allaben Göleti civarında yaşlılarımız için özel bir alan inşa edeceğiz. Burada tek fiziki tedavi değil, psikolojik tedavi ve bunların yanı sıra sosyal donatı alanları mevcut olacak. Yaşlılarımız için oluşturacağımız bu buluşma noktasıyla onların birbirleriyle tanışmalarına ve sohbet etmelerine imkan sunacağız. Ayrıca yaşlılarımızın spor yapmasına, bir tiyatro oyunu sergilemesine, bir müzik korosunda yer almasına öncülük edeceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak doğumdan ölüme, her Gazi şehirlinin yanında olduklarını dile getiren Başkan Şahin, “İnsanlarımıza destek olmak için birçok faaliyet sürdürüyoruz. Şu anda dünyada büyük bir sağlık krizi var. Biz oluşturduğumuz sosyal güvenlik sistemiyle insanımızın sağlık güvenliğini sağladık. ‘Önce yaşlılarımız’ diyerek onlara daha güçlü destekler verdik. Hamdolsun, onların hayır duasını almak için ekstra tedbirler aldık” ifadesini kullandı.



“Büyükşehir, yaşlılara gözü gibi bakıyor”

Sağlık Hizmetleri Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ise, yaşlılığın çok özel bir dönem olduğunu ifade ederek, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, toplum kültürünü ve değerlerini yarına taşıyan en değerli varlıklar olduğunu belirtti.

Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi ve toplumda daha aktif rol oynaması gerektiğinin altını çizen Tolay, “Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz, insanımızın değer yargıları arasında var olan yaşlıya; sevgi, dayanışma ve saygı yaklaşımını hissettirmektir. Yaşlı nüfusa yönelik daha kaliteli ve doğru hizmet verebilmek adına il genelinde ikamet eden hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş ve üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi için yaşlı veri tabanı oluşturulmuştur. Bu sistem sayesinde il geneli tüm yaşlı popülasyonuna dönük hızlı bir şekilde organize olma imkanı elde ettik” dedi.

Etkinlikte ayrıca dezavantajlı çocukların sahnelediği gösterileri izleyen Başkan Şahin, Aktif Yaşam Merkezi’ndeki 65 yaş ve üstü üyelerin oluşturduğu Türk Sanat Müziği korosunu dinledi ve yaşlılarla şarkı söyledi.

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