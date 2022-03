Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencileri öğrenme becerilerini münazaralarla geliştiriyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) öğrencileri başta olmak üzere diğer tüm bölümlerden de üye kabul eden Ekonomi ve Toplum Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen 1. EkoMünazara etkinliğinde; "Ekonomik Kriz Dönemlerinde Hangi Politika Kullanılmalıdır” konusu ele alındı. Mali ve para politikaları kullanılmasını savunan iki grubun yaptıkları açıklamalar ve sunumlar İİSBF Ekonomi Bölümü akademisyenlerinden tam not almayı başardı.

Öğrenciler münazarayı deneyimlemeli

Münazara hakkında bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli, “Öğrenme becerilerini, hızını ve kalitesini artıran münazara kültürünün üniversitemizde sistematik bir biçimde uygulanması ve yaygınlaşması için büyük çaba sarf ediyoruz. Stratejik Düşünce ve Münazara Öğrenci Topluluğumuz tüm öğrencilerimize hitap ediyor. Her yıl turnuvalar düzenliyor, büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte, her birim her topluluk kendi konularında hatta her öğretim elemanı kendi dersinde münazaralar düzenleyebilir, kullanabilir. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Öğrencilerimizin münazara platformlarında iş birliği yapmayı, takım içinde çalışmayı, eleştirel düşünmeyi, araştırma yapmayı ve argüman geliştirmeyi öğrenmesini ve ‘akran öğrenimini’ deneyimlemesini istiyoruz” dedi.

Münazara sonunda jüri üyesi öğretim elemanlarını ve öğrencileri ayrı ayrı tebrik eden Rektör Dereli, kazanan gruba kitap hediye etti.

