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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAİB adına hatıra ormanı kuruldu

İHA

GAİB adına hatıra ormanı kuruldu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri aldığı karar ile Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi Dülük mevkiinde 10 bin fidanın yer aldığı hatıra ormanı oluşturuldu
Bölge ihracatına, ekonomisine katkı sağlamak, sektörlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşitli konularda eğitimler ve seminerler gerçekleştirilmesinin yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda da sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eden bir kuruluş olarak 10 bin fidandan oluşan “GAİB Hatıra Ormanı” oluşturulmasının startını Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi Dülük mevkiinde verdi.
Birlik Başkanları, üyeler ve personelin yanı sıra ailelerin de katılımı ile gerçekleştirilen fidan dikim organizasyonu şenlik havasında geçti. Her yaştan doğaseverin fidanlarını toprakla buluşturduğu etkinlikten objektiflere keyifli kareler yansıdı. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Günümüzde tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmaya karşı elimizdeki tek güç doğamızı ve ormanlarımızı korumak. Doğa ve çevre konusunda bilinçli olmalı ve bir vatandaş olarak doğamızı korumalıyız. Atatürk’ün de belirttiği gibi ‘Ormansız bir yurt, vatan değildir.’ Emeği geçen başkanlarımıza, yönetim kurulumuza, üyelerimize, personelimize ve kıymetli ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Daha yeşil bir gelecek için, hatıra ormanımızın ülkemize ve güzel Gaziantep’imize nefes olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ise “Bugün burada toplanma amacımız çok kıymetli. Yaşadığımız doğayı korumak ve gelecek nesillere daha temiz, daha yeşil bir dünya sunmak hepimizin sorumluluğu ve bu hususta ufak da olsa katkımızın olduğunu bilmek mutluluk verici. Gaziantep’imize ve dolayısıyla ülkemize daha nice ormanlar kazandırmayı temenni ediyor, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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