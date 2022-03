GAGİAD'dan İzmir'deki sanayisine iş gezisi

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği(GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ve beraberindeki heyet, İzmir’e düzenlediği iş gezisinde otomotiv, enerji sistemleri, petrokimya tesislerini gezerek, Ege Genç İş İnsanları Derneği’ni (EGİAD) ziyaret ettiler.

Geçtiğimiz aylarda genel kurullarında yapılan seçimle güven tazeleyerek 2.kez GAGİAD Başkanlığına devam eden Cihan Koçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri İzmir’e İş gezisi düzenledi.

GAGİAD heyetinin ilk durağı, Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan ülkemizin sanayisinin yerlileştirme ve millileşme sürecine katkı sağlayan otomotiv firmasının tesisleri oldu. Otobüsten kamyona, mayına karşı korumalı zırhlı araçlardan taktik tekerlekli araçlara, paletli araçlardan insansız kara araçlarına kadar pek çok farklı konfigürasyondaki ticari ve savunma sanayi aracını geliştirerek üretebilen firmanın tesislerinde gözlemlerde bulunan GAGİAD heyetinin ikinci durağı ise sektörü içerisinde kalitesinden ödün vermeyen enerji sistemleri üreten firma oldu. Tesislerine yapılan ziyaret sonrasında GAGİAD ailesi Olten Sanat Vakfı aracılığı ile gelecek nesiller için klasik müziği daha geniş kitlelere duyurma hedefiyle çalışan Olten Filarmoni Orkestrası'nın dinletisine katılım sağladı. Gezi programında heyetin üçüncü durağı ise Türkiye ekonomisinin gücüne güç katma vizyonuyla ilerleyen petrokimya firması oldu. Petrokimya endüstrisinde 50'yi aşan ürün yelpazesiyle birçok sektörün hammadde üreticisi olan inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj, tekstil gibi önemli sektörlerin girdilerini sağlayan, üretim teknolojisiyle, kültürel, sosyal, ekonomik yaşamımıza yaptığı katkılarla ülke ekonomisine değer katan firmanın tesislerini gezen heyet burada da bir takım incelemelerde bulundu.

Türkiye ekonomisine değer katan önemli kuruluşlar ile gerçekleşen temasların, Gaziantep sanayisine örnek oluşturacağını belirten GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, ''Bugün farklı ürünler, üretim trendleri, yeni teknolojilerle ilgili bilgi sahibi olduk. İş gezileri üyelerimize ticari ve kültürel bağların kurulması, üretim, yeni pazarlar, ihracatithalatta yeni fırsatlar ve imkânlar oluşturması hakkında bilgi veriyor. İzmir’de birbirinden değerli şirketlere misafir olarak, firmalarımız hakkında kıymetli değerlendirmelerde bulunduk. Hem yurt içi hem de yurt dışı iş gezilerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer ve dernek üyeleri gerçekleştirdikleri iş gezisi ziyaretlerinde son olarak Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Ege Genç İş İnsanları Federasyonu (EGİFED) Başkanı Aydın Buğra İlter ve EGİAD Yönetim Kurulu ile dernek merkezinde bir araya geldiler. Toplantının açılış konuşmasını yapan ve GAGİAD’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, ''Ülkemizin gelişimi bakımından kritik bakış açısının girişimcilikte saklı olduğuna inanıyoruz. Artık bilgi çağındayız, ürün transfer etmeden sadece bilgi transferiyle de büyük ihracat rakamlarını yakalayabiliriz. Başarılı girişimcilik faaliyetleri, ülkede istihdam oluşturulmasında, ekonomik büyümenin hızlandırılmasında, yeni endüstrilerin ortaya çıkmasında, toplumun değişim ve gelişim sürecinde oldukça etkili olmaktadır. Bu anlamda GAGİADEGİAD işbirliğiyle güzel projelere imza atacağımızı düşünüyorum" dedi. Ege Genç İş İnsanları Federasyonu (EGİFED) Başkanı Aydın Buğra İlter; "EGİAD ve GAGİAD olarak dirsek temasının yakalanması çok önemli bir yaklaşım. Ortak protokollerle İzmir ve Gaziantep arasında girişimcilik ekolünü bağlamış oluyoruz" diye konuştu.

İzmir ve Gaziantep arasındaki iş birliği ve birlikte hareket etmenin önemine değinen GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer ise; "Samimiyet ve iki kurum kültürünün dayanışması bizi İzmir'e getirdi. Dernek olarak, kentimizde ve ülkemizde ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gündemde olup biten tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve Gaziantep'te farkındalık oluşturacak projelere imza atıyoruz. Ekonomi, dijitalleşme, markalaşma, yazılım ve eğitim alanları başta olmak üzere birçok proje gerçekleştirdik. Hepimizin bildiği gibi büyümenin yolu üretmekten geçer. Başarıyı sürdürebilir kılmak için hepimize önemli görevler düşmektedir. Birlikten güç doğar ilkesiyle beraber yapacağımız projelerdeki nihai hedefimiz; ülkemizin gücüne güç katmaktır. GAGİAD ile EGİAD ortaklığının en büyük gücü ise; birliği, beraberliği, kardeşliği ve dayanışmasıdır. Gençlerin oluşturduğu STK'lar olarak girişimcilik ve melek yatırımcılık başta olmak üzere her türlü projede iş birliği yürütecek olmaktan mutluyuz. GAGİAD olarak; bizler bu ülke için yararlı olacak her projede varız ve her zamanda var olacağız " ifadelerini kullandı.

Her iki dernek üyelerinin tanışıp, fikir alışverişinde bulunulan görüşmede ziyaret anısı olarak GAGİAD Başkanı Koçer tarafından EGİAD Başkanı Yelkenbiçer’e hediye takdim edildi. Ziyaret hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.

