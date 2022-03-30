Gaziantep'te 5 kilo 700 gram esrar ele geçriidli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'te narkotik polisi 3 ikamette düzenlediği operasyonda 5 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde 3 ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda toplam 5 kilo 700 gram esrar, 2 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 11 kişi gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.