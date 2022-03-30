FETÖ/PDY’ye operasyon: 8 gözaltı

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Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 FETÖ/PDY bağlantılı şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütün Gaziantep merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda kaydı olan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslarla irtibatı bulunan ayrıca örgüt içi haberleşme programlarını kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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