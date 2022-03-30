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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey’de asfalt sezonu başladı

İHA

Şahinbey’de asfalt sezonu başladı

Havaların ısınmasıyla birlikte asfaltlama çalışmalarına başlayan Şahinbey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Mavikent Mahallesindeki yolların asfaltlama ve yama çalışmalarına başladı.
Yol medeniyettir diyen Şahinbey Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte, Mavikent Mahallesi’nde asfaltlama ve yama çalışmalarına başladı. İhtiyaç olan her bölgeye asfalt çalışması yapan Şahinbey Belediyesi bu konuda çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.
İhtiyaç olan her yere asfalt yapılacak
Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte yeni açılan yollar başta olmak üzere ilçe genelinde asfalt seferberliği başlattıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt sezonumuzu açtık. Asfaltlama işlerine Mavikent Mahallemizde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışma yaparak başladık. Sadece burayı değil yeni açılan tüm cadde ve sokaklarımızda, yoğun bir şekilde asfaltlama çalışmamızı sürdüreceğiz. Buradan sonra da diğer mahallelerde çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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