Gaziantep’te doğalgaz kaçağı paniği Tedirgin olan vatandaşlar sokağa döküldü

Gaziantep’te bir apartmanın doğalgaz tesisatında oluşan arızadan dolayı yaşanan doğalgaz kaçağı mahallede paniğe neden oldu. Yoğun doğalgaz kokusundan dolayı tedirgin olan mahalle sakinleri sokağa döküldü.



Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi’nde Şehit Canan Bakış Sokak'ta akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokağın giriş kısmındaki bir apartmanın doğalgaz tesisatında sızıntı yaşandı. Sızıntıdan kaynaklı sokakta oluşan yoğun gaz kokusu vatandaşlarda paniğe neden oldu. Vatandaşların sızıntıyı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ile itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşları sızıntının yaşandığı tesisattan uzaklaştıran polis ekipleri sokaktaki bazı evleri tedbir amaçlı tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin sızıntının yaşandığı bölgedeki kontrollerinin ardından durum doğalgaz arıza ekiplerine bildirildi.



Bölgeye gelen doğalgaz arıza ekipleri sızıntının yaşandığı sokağa doğalgaz akışını kesti. Doğalgazın kesilmesinin ardından ekipler sızıntının yaşandığı tesisata müdahale etti. Sızıntıdan kaynaklı büyük panik yaşayan vatandaşlar ekiplerin müdahalesinin ardından rahatladı.

Polis ve itfaiye ekipleri bölgede tedbir amaçlı bekleyişlerini sürdürüyor.

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