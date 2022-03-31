GKV’nin altın kulaçlarından iki şampiyonluk kupası

Okullar Arası Küçükler Kategorisi Müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri 4x100 karışık bayrak yarışında ve 4x100 Serbest Bayrak Yarışında da Gaziantep birinciliğini elde ederek çifte şampiyonluğa imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Okullar Arası Küçükler Kategorisi Müsabakalarında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri Defne Erkan, Beren Kalyoncu, Ece Ayhan, Nida Başar 4x100 karışık bayrak yarışında Gaziantep birincisi olurken, aynı ekip 4x100 Serbest Bayrak Yarışında da Gaziantep birinciliğini kazanarak çifte şampiyonluk kupasıyla şampiyonayı tamamladılar. Aynı şampiyonada GKV Özel Ortaokulu öğrencilerinden Defne Erkan 50 m Kelebek Yarışında İl ikincisi, 200 m Karışık Bayanlarda İl ikincisi, Beren Kalyoncu ise 100 m ve 50 m Sırtüstü Yarışında İl dördüncülüğünü elde ederek isimlerini başarı listesine eklediler.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Başarıda emeği geçen öğretmen, idareci ve velilerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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