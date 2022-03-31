GKV kitap dostları ödüllendirildi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Kütüphanesinden en fazla yararlanan ve kütüphaneden en fazla kitap alan öğrencilere düzenlenen törenle Kitap Dostu ödülleri verildi.

58. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Kütüphanesi tarafından düzenlenen törende, okul kütüphanesini kullanarak en çok kitap okuyan “Kitap Dostu” seçilen öğrenciler ödüllendirildi. Düzenlenen törende GKV Özel Liseleri öğrencileri Naz Gürsel, Erva Bay, Murathan Kurtaran ödüllerini Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Engin Biba’dan alırken, GKV Özel Ortaokulu öğrencileri İzem Biba, Tuna Yıldırım’da ödüllerini GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet’ten aldılar. “Kitap Dostu” GKV Özel İlkokul öğrencilerinden Elvin Sevincer, Ada Marina Moschini, Mira Özçörekçi, Emir Öğüt, Elif Duru Çinpolat ise ödüllerini GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan’dan aldılar. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Kütüphane Sorumlusu Duygu Duygulu, “Her yıl olduğu gibi bu yılda okullarımız genelinde kütüphaneler haftasını bir birinden farklı etkinliklerle kutladı. GKV Özel Okulları öğrencileri, kitap okuma alışkanlığını sürdürmeye ve bunu bir yaşam felsefesi haline getirmeye devam edecektir. Öğrencilerimizi kutlar kitaplarla inşa edilmiş yarınlar dileriz” dedi.

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