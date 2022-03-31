Terör örgütü DHKP-C propagandası yapan şahıs yakalandı

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Gaziantep'te, terör örgütü DHKPC propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S. polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce DHKPC silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S. isimli şüpheli yakalandı. C.S. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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