Gaziantep'te aranan terör şüphelisi yakalanıp, tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, terör örgütü DHKP-C propagandası yapma suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli C.S., polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye çıkarılan C.S., tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DHKP-C silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmada 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.S.'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler düzenlediği operasyonla C.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S., tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-03-31 11:31:04



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.