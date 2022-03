Şehitkamil Vadi Park’ta sağlığa adım attılar Fadıloğlu: “Yaşam boyu spor faaliyetleri büyük ilgi görüyor” Etkinliğin parolası, ‘herkes için spor yaşam boyu sağlık’ oldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Sağlığa Adım At Projesi’ çerçevesinde organize edilen sağlıklı yaşam yürüyüşü, farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcular ve vatandaşların büyük ilgisiyle şölen havasında gerçekleştirildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Vadi Park’ta düzenlenen etkinlikte spor tutkunlarına eşlik etti.

Fiziksel hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkan obezite ve metabolizma hastalıklarıyla mücadele adına ‘Sağlık Adım At’ projesini hayata geçiren Şehitkamil Belediyesi, 7’den 70’e herkesi sportif faaliyetlerle buluşturmayı sürdürüyor. İlçenin 10 farklı noktasında faaliyet gösteren spor merkezlerinin yanı sıra 5 faklı branşta spor akademisi çalışmalarını başarıyla yürüten Şehitkamil Belediyesi, belirli aralıklarla düzenlediği sağlıklı yaşam yürüyüşleriyle vatandaşların yaşam boyu spor faaliyetlerine katılım oranını arttırıyor.

Yürüyüş esnasına katılımcılara eşlik eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, etkinlik Şehitkamil Vadi Park’ta yer alan spor ve etkinlik alanlarında faaliyetlere katılan çocuk ve genç yaştaki sporcu öğrencilerle yakından ilgilendi. Basketbol sahasında dev adamların 3x3 basketbol maçına katılan Başkan Fadıloğlu, interaktif oyun alanında ise yeşil sahanın usta kramponlarını ziyaret ederek futbol özelinde koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

“Spora gönül veren tüm vatandaşlarımızı teşekkür ediyorum”

Sağlığa Adım At Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte sporcu gruplarıyla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaşam boyu spor faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, spora gönül veren tüm vatandaşlara, sağlık bir toplum oluşmasına yapmış oldukları katkıdan dolayı teşekkür etti. Etkinlik sonrasında katılımcılara seslenen Başkan Fadıloğlu, “Açık havada gerçekleştirilen spor etkinliklerinin önemi her geçen gün artıyor. Bugün arkadaşlarımız baharın tüm güzelliklerini fırsat bilerek Şehitkamil Vadi Parkımızda güzel bir etkinlik planlamışlar. Spor ve sağlık dolu bu programa katılan tüm misafirlerimize, sağlıklı bir toplumun oluşması noktasında göstermiş oldukları örnek tutum nedeniyle teşekkür ediyorum. Etkinlikte bir yanda Önce Öğren Sonra Eğlen etkinliğine katılan çocuklarımız, diğer yanda güçlü enerjileriyle futbol ve basketbol sahalarında performans gösteren gençlerimiz, yürüyüş parkurunda yaşam boyu spor faaliyetlerine katılan spor tutkunları var. Bu güzel tablo bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Her yaşta vatandaşımızın sağlıklı, zinde ve mutu bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.

