Gaziantep Ramazan ayına hazır İhtiyaç sahibi bütün vatandaşlara ulaşılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında ‘Paylaştıkça artan bereket’ sloganıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, geleneksel iftar çadırlarıyla Gazi şehirlileri buluşturuyor.

Ramazan ayına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine her yıl olduğu gibi bu yıl da 100 bin gıda paketi hazırladı. 40 araç ve 80 personelle dağıtım için görevlendirilirken, başvurular ALO 153 üzerinden 08:0017:00 saatleri arasında alınıyor.

Başvurularda mükerrerliği önlemek adına Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan bilgi havuzu sistemiyle Gaziantep Valiliği ile diğer ilçe belediyelerin yaptığı yardımlar tek çatıda toplanacak. Herhangi bir kurumdan Ramazan yardımı alan hane, başka kurumun yardımından yararlanamayacak. Böylece yardımların ihtiyaç duyan her haneye yayılması sağlanmış olacak.

Her gün bir mahalleye 4 bin kişilik iftar ikramı

Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde belirlenen 30 mahallede ev ev dolaşılarak, her gün bir başka mahallede 4 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacak. Mahalle muhtarlarıyla ortak çalışılarak mahallede bulunan ihtiyaç sahipleri tespit edilirken, öncelik yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahipleri olarak belirlendi.

Bu yıl iftar çadırı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının etkisini azaltmasıyla normal hayata kontrollü geçiş gerçekleşirken, uzman tavsiyesiyle 2 yıldır kurulamayan iftar çadırı bu yıl 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulacak. Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca yürütülen hazırlıklarda sona gelinirken, hazırlanan yemek tırı sayesinde günlük 3 bin kişilik iftarlık yemek dağıtılabilecek. Hem ihtiyaç sahipleri hem de iftarın oluşturduğu manevi ortamı hissetmek isteyen bütün Gazi şehirliler ikramlardan yararlanabilecek.

“Bize ulaşan her ihtiyaç sahibi vatandaşa geri dönüş yapıyoruz”

Hazırlıkları yerinde inceleyen Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyükşehrin bereket ve rahmet ayı Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Peygamberimizin Ramazan ayının başının rahmet, ortasının mağfiret, sonunun ise cehennem azabından kurtuluş olarak vasıflandırdığını ifade eden Aksoy, “İnsanımızın hayatına daha fazla nasıl dokunabiliriz?’ diyerek Başkanımız Fatma Şahin’in talimatlarıyla çalışmalara başladık. İhtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için gıda paketleri hazırlıyoruz. Ayrıca hayırseverlerimiz var. Gaziantep iş adamları, insanıyla hayırsever bir şehir. Onların katkısı ve belediyenin desteği ile 100 bin gıda paketi hazırlandı. Bu, yüz bin aileye, haneye ulaşmak demek. ALO 153 ile her arayan vatandaşımızın kayıtlarını alıyoruz. MERNİS sistemi üzerinden bilgiler alınıyor. ALO 153’te 25 personelimiz 08:00 17:00 saatleri arasında talepleri topluyor. Mükerrerliği önlemek amacıyla hem valiliğimizin hem de ilçe belediyelerimizin yardım verdiği kişilerin bilgilerinden oluşturduğumuz bilgi havuzuna atıyoruz. Eğer bu kişi sistemimizde kayıtlıysa yeni bir kayıt oluşturmuyoruz. Ramazan boyunca dağıtımlara devam edeceğiz. Sloganımız ‘Paylaştıkça artan bereket’. İhtiyaç sahibi olup bize her ulaşanın evlerine ulaşıyor geri dönüşlerimizi yapıyoruz” dedi.

“Günlük 7 bin kişiye iftarlık yemek dağıtacağız”

Aksoy, pandemi nedeniyle son 2 yıldır iftar çadırlarının kurulmadığını anımsatarak, “Geldiğimiz noktada 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yemek tırımızı yerleştirdik. Orada Ramazan boyunca günlük 3 bin kişilik yemek verilecek. Hem ihtiyaç sahipleri hem de o samimi ortamı yaşamak isteyen vatandaşımız gelerek beraber aynı sofrayı paylaşacak, manevi iklimi oluşturacağız. Biz iftar çadırlarına tekrar başlamanın sevincini yaşıyoruz. Ayrıca valiliğimizle ortak çalışarak 30 mahalle belirledik. O mahallelerde de ev ev dolaşarak 4 bin vatandaşımıza iftarlık yemeklerini götüreceğiz. Cumartesi günü ilk dağıtımı yapmış olacağız. 30 gün boyunca günde bir mahalleye dağıtım yapacağız. Belirlenen mahallelerin muhtarlarıyla ihtiyaç sahiplerini belirleyeceğiz. Evinde aşı pişmeyen, yaşlı, engelli öncelliğimiz. Belediye olarak elimizi uzatacağız. Böylece her gün bir mahallede olacak şekilde 4 bin, iftar çadırımızda da 3 bin olmak üzere günlük 7 bin kişiye yemek çıkmış olacak” şeklinde konuştu.

Ramazan ayına özel programlar gazi şehirlilerle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi, Ramazanın maneviyatını yaşatmak, iftar öncesi evlere konuk olmak için Bekir Develi’nin sunumuyla hazırlanan “Bir Başka Ramazan Programı” 30 gün boyunca sürecek.

Gaziantep Kalesi altında oluşturulan sahnede her gün farklı konuklar ve Gazianteplilerin katılımıyla saat 18.00’de gerçekleştirilecek program, Medeniyetler Şehri Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

Hazırlıkları tamamlanan programa ilk 10 Burhan İşliyen, İkbal Gürpınar, Saadettin Acar, İsmail Kılıçarslan, Hayati İnanç, Dursun Ali Erzincanlı, Sena Yamanoğlu, Nurullah Genç, Savaş Barkçin ve Ozan Bodur konuk olacak.

Öte yandan bu yıl kadınlara özel programlar da yer alacak. Ramazan ayı boyunca Salime Apaydın Çalışkan ile anlayarak mukabele yapılacak. 1 Nisan Cuma günü başlayacak mukabele, Ramazan Ayı boyunca her gün 11:0012:30 saatlerinde Müjgan Kayalı Camii’nde olacak.

