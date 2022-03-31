Deney hayvanı kullanım kursu tamamlandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından, SANKO Üniversitesinin katkılarıyla “VI. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanı Kullanım Kursu Sertifika Eğitimi Programı” düzenlendi.

Program çerçevesinde kursiyerlere GAÜN Deney Hayvanları Araştırma Merkezi’nde (GAÜNDAM) 35 saat uygulamalı, SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu’nda 40 saat teorik eğitimler verildi. Gaziantep’teki üniversite ve hastanelerden toplam 19 kursiyerin eğitim gördüğü programda, kursiyerler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı sertifika sahibi olarak deney hayvanlarında deney yapabilme yetkisi elde ettiler.

Programda konuşan GAÜN HADYEK Başkanı Prof. Dr. A. Tuncay Demiryürek, kursa araştırmacı olarak 19 başvuru yapıldığını belirterek, “Bu dönemki eğitim kursu SANKO Üniversitesinden gelen talep üzerine organize edilmiş ve sadece araştırmacı düzeyindeki başvurular kabul edilmiştir. Bu kursun düzenlenmesinde büyük katkısı olan Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burçin Altınbaş’a teşekkür ederim. Kursumuza 9 kişi SANKO Üniversitesinden, 6 kişi Gaziantep Üniversitesinden, 3 kişi Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden, 1 kişi Medikal Park Hastanesinden olmak üzere toplamda 19 kursiyerimiz olmuştur. Kursun düzenlenmesinden elde edilen kazanç ihtiyaç sahibi hastaların yararlanmasında kullanılmak üzere Sağlık Hizmetlerini Geliştirme ve Sosyal Yardım Derneği aktarılmıştır ” dedi.

Kursiyerlerin iki hafta süren eğitim programını başarıyla tamamladıklarını kaydeden Prof. Dr. Demiryürek, “Kurs sonunda yaptığımız sınavı başarıyla geçtiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylı sertifika sahibi olarak deney hayvanlarında deney yapabilme yetkisi elde elmiş oldunuz. Şimdi sırada deneysel proje hazırlama var. Bundan sonra sizlerden gelecek araştırma proje başvurularınızı bekliyoruz. Hepinizi tebrik ederim” diye konuştu.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar ve akademisyenlerin katılım sağladığı tören sertifikaların takdimiyle son buldu.

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