Gaziantep´te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, polis ve jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığr ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kent merkezi Nizip ve İslahiye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmalarına başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-03-31 19:21:11



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