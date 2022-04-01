Fadıloğlu’ndan Ramazan Ayı mesajı Fadıloğlu: “Bulunmaz bir fırsat olduğunu asla unutmamak gerektir”

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bu kutsal ayda aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak birliğimizi ve beraberliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı nedeniyle mesajı yayımladı.

İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan 11 ayın sultanı Ramazanı Şerif’e hep birlikte kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Fadıloğlu, “Bu kutsal ayda, yoksul ve yoksun kardeşlerimizin yaralarını sarmak, zenginfakir, gençyaşlı demeden aynı sofraya oturmak, aynı saflarda durmak birliğimizi ve beraberliğimizi daha anlamlı hale getirecek, daha da güçlendirecektir. Bu kutlu zaman dilimini anlam ve önemine layık olarak idrak etmenin, af kapılarını sonuna kadar açan Yüce Rabbimizin sınırsız merhametinden müstefid olabilmek için bulunmaz bir fırsat olduğunu asla unutmamak gerektir. Paylaşma, şifa ve rahmet ayı Ramazan’ın; gönüllerimize ferahlık ve huzur, hanelerimize bereket ve sürur, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum. İyiliklerimizin ve dualarımızın bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.