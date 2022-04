Gaziantep'teki patlamanın bilançosu açıklandı Gaziantep Valisi Davut Gül: "50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar var, can kaybımız ya da yaralımız yok" "Patlamanın sebebini teknik olarak araştırıyoruz"

Gaziantep Valisi Davut Gül, sabah erken saatlerde kentte bir lokantada meydana gelen tüp patlamasının bilançosunu açıkladı. Vali Gül, "50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar oluşmuş durumda. Can kaybı ya da yaralanma yok. Patlamanın sebebini araştırıyoruz" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir lokantada meydana gelen patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulundu. Patlamada hasar gören iş yerleri ve araçları inceleyen Vali Gül, son durum hakkında ilgili kurum temsilcilerinden bilgi aldı. Vali Gül, patlama nedeniyle büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar ile iş yeri, evleri ve araçları hasar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.



"50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar var, can kaybımız ya da yaralımız yok"

Patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Davut Gül, "Sabah saatlerine doğru bir iş yerimizde tüp patlaması yaşandı. Bu patlama ile birlikte yaklaşık olarak şu an arkadaşlarımızın tespit ettiği 50 tane iş yeri, 30 tane konut ve 4 tane de araçta hasar oluşmuş durumda. Çok şükür herhangi bir can kaybımız ya da yaralı vatandaşımız yok. Bütün kurum ve kuruluşlarımız zararları tespit ediyorlar. Olayın yaşandığı andan itibaren enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Bölgeyi olabildiğince hızlı bir şekilde normalleştirmeye çalışıyoruz. Tespit edilen zararları da ilgili kurumlara ileteceğiz. Biz de vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Akşam saatlerine doğru enkaz kaldırma işlemini bitirdikten sonra yarından itibaren bölge normalleşmeye başlayacak" dedi.



"Patlamanın sebebini teknik olarak araştırıyoruz"

Patlamanın sebebi ile ilgili araştırmanın sürdüğünü belirten Vali Gül, "Patlamanın sebebi belli değil, ama lokantadaki sanayi tüpü patlamış. Patlamanın sebebini teknik olarak araştırıyoruz. Olay emniyet boyutuyla, savcılık boyutuyla ve diğer kurumların katkılarıyla araştırılıyor. Şimdiden şu sebepten patlama oldu demek çok erken. Sebebin ne olduğunu araştırıyoruz" diye konuştu.

