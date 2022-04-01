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Erol Bulut: "Galatasaray maçıyla son haftalardaki şanssızlığımızı kırdık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Düşme korkusu yaşamadık, üst sıralardan uzaklaşmak bizi üzdü" "Önümüzdeki 8 maçın sonucuna göre gelecek yıl planlamasını belirleyeceğiz"

İHA

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçında galibiyet hedeflediklerini belirterek, geçen hafta oynanan Galatasaray maçında haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki şanssızlıklarına son verdiklerini söyledi. Ligde düşme sıkıntısı yaşayıp, yaşamadıkları ile ilgili soruya cevap veren Bulut, "Hiç düşme korkusu yaşamadık, üst sıralardan uzaklaşmak bizi daha çok üzdü" dedi.

Erol Bulut: "Galatasaray maçıyla son haftalardaki şanssızlığımızı kırdık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Düşme korkusu yaşamadık, üst sıralardan uzaklaşmak bizi üzdü" "Önümüzdeki 8 maçın sonucuna göre gelecek yıl planlamasını belirleyeceğiz"

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçında galibiyet hedeflediklerini belirterek, geçen hafta oynanan Galatasaray maçında haklı bir galibiyet alarak son haftalardaki şanssızlıklarına son verdiklerini söyledi. Ligde düşme sıkıntısı yaşayıp, yaşamadıkları ile ilgili soruya cevap veren Bulut, "Hiç düşme korkusu yaşamadık, üst sıralardan uzaklaşmak bizi daha çok üzdü" dedi.
Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sabah saatlerinde başlayan antrenmana sakatlıkları bulunan Merkel, Mendyl ve Borven dışındaki bütün futbolcular katıldı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, idman öncesi Kasımpaşa ve Galatasaray maçları, gelecek sezon planlamaları ile takımın son durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Galatasaray maçıyla son haftalardaki şanssızlığımızı kırdık"
Süper Lig'in 30. haftasındaki Galatasaray maçında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ve daha önceki maçlarda yaşanan şanssızlıkları bu maçla kırdıklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Sadece Galatasaray maçı değil bizim için her maç önemli. Ama Galatasaray gibi bir rakibe karşı 3 puan almamız tabii ki çok güzel. Aslında Galatasaray maçından önceki maçlarda da iyi performans göstermiştik. Hatay maçında da Altay maçında da yarım kalan Malatya maçında da aslında iyi oynamıştık. Bu üç maçta maalesef istediğiniz puanları alamamıştık. Galatasaray maçında ise yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirerek istediğimiz ve hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık" dedi.

"Kasımpaşa maçında sahaya çıkıp en iyisini yapmaya çalışacağız"
Süper Lig'in 31. haftasındaki Kasımpaşa maçında galibiyet hedeflediklerini vurgulayan Bulut, "İnşallah önümüzdeki Kasımpaşa maçında da galibiyet alarak iyi gidişatı sürdürmek istiyoruz. Kasımpaşa maçında futbolcularımıza sahaya çıkıp en iyisini yapmaya çalışacağız. Maça daha birkaç günümüz var çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün milli takım olan arkadaşlarımız aramıza katılacak. Sonrasında çalışmalarımıza devam ederek maça odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"Deplasmandaki şanssızlığımızın kırmak istiyoruz"
Gaziantep ekibinin deplasmandaki kötü performansı ile ilgili soruya da esprili bir cevap veren Erol Bulut, "Bu soruyu tahminime göre en az 10. kez duyuyorum. Aslında bunun nedenini biz de bulamıyoruz. Deplasmanda da çok iyi maçlar çıkarmamıza rağmen, oynadığımız oyuna göre kazanmamız gereken maçlar olmasına rağmen kazanamıyoruz. Ama genelde deplasmanda yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Ayrıca deplasman maçlarında bireysel hatayı daha az yapmanız gerekiyor. Biz, deplasman maçlarında basit hatalar yaptık. Bizim değerlendiremediğimiz çok pozisyon oldu. Deplasmandaki kötü performansı buna bağlıyorum. Çünkü iç sahada daha rahat oynuyoruz daha odaklı ve konsantre oynuyoruz. Deplasmanda biraz heyecan olabiliyor, buna deplasman fobisi de diyebiliriz. Futbolcu da bunu kafaya taktığı zaman biraz etkisi olabiliyor. Bu durumu üzerimizden atmamız lazım çünkü iyi futbol oynuyoruz ama sonuç alamıyoruz. Deplasmanda iyi oynamamıza rağmen kaybeden taraf biz oluyoruz. Bizi üzen nokta burası oluyor" diye konuştu.

"Önümüzdeki 8 maçın sonucuna göre gelecek yıl planlamasını belirleyeceğiz"
Gelecek sezon planlaması ve transfer çalışmaları ile ilgili soruya da cevap veren Erol Bulut, "Şu anda ligde daha önümüzde 8 maç var. Bu 8 maçın sonucuna göre takımdaki bazı durumları belirleyeceğiz. Gelenler ile ayrılacak olanları netleştirmeye çalışacağız. Ama şu an için bu konuda net bir şey söyleyemeyiz. Gelecek sezon için tabii ki çalışmalarımız var ama daha net bir şey yok" şeklinde konuştu.

"Düşme korkusu yaşamadık, üst sıralardan uzaklaşmak bizi üzdü"
Ligde düşme sıkıntısı yaşayıp, yaşamadıkları ile ilgili soruya da cevap veren Erol Bulut, "Hiçbir zaman düşme korkusu olmadı, öyle bir sıkıntı yaşamadık. Tam tersine üst sıralara yaklaşmışken oradan tekrar uzaklaşmak bizi daha çok üzüyor. Çünkü baktığınız zaman 5 maç önce 4.'lükten 2 puan uzaklıktaydık. Ama şu an yukarı ile aramızda 9 puan fark var. Yani düşme korkusu yaşamadık yukarı ile aramızdaki fark açılmasına daha çok üzüldük" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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