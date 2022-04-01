Gaziantep'teki patlamanın bilançosu; 50 iş yeri, 30 ev ve 4 araç hasar gördü



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP Valisi Davut Gül, sabah saatlerinde bir lokantada meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek "Çok şükür, herhangi bir can kaybımız yok. 50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar var" dedi.

Mevlana Mahallesi'ndeki bir lokantada saat 04.00 sıralarında patlama meydana geldi. Panikle dışarıya çıkanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye. AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. 2 kişinin hafif yaralandığı patlama sonrası, ekipler çevredekileri tahliye etti. Patlamanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgede enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, Gaziantep Valisi Davut Gül olay yerinde inceleme yaptı.

'OLAYI TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRIYORUZ'

Patlamanın ilk belirlemelere göre sanayi tüpü kaynaklı gaz sıkışması olduğunu belirten Vali Gül, "Bir iş yerimizde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından arkadaşlarımızın yaptığı hasar tespit çalışması var. Yaptığımız tespitlere göre patlama nedeniyle 50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar var. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Şu anda tüm kurumlarımız burada gerekli incelemeyi yapıp, hasar tespit çalışmasını yaptı. Şu anda da enkazı kaldırıyorlar. Olabildiğince hızlı şekilde caddeyi normalleştirmeye çalışıyoruz. Tespit ettiğimiz zararları da ilgili kurumlara ileteceğiz. Kesin sebep teknik incelemeler sonucu belli olacak" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-04-01 12:32:31



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