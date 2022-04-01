Başkan Fadıloğlu proje yarışmasında birinci olan öğrencileri tebrik etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen Araştırma Projeleri Adana Bölge Yarışması’nda, ‘3G Müzesi’ adlı çalışmalarıyla tarih alanında birinci olan Bilim Şehitkamil öğrencilerini tebrik ederek, Türkiye finallerinde başarı diledi.

Her yıl yapılan Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın bu yıl 16.’sı gerçekleştirildi. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Adana Bölge Yarışması’nın sonucu Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılan törenle açıklandı. Toplam 12 bölgede yapılan bu yarışmalar ile ortaokul öğrencilerini bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek, onlara kariyerlerinin başında bilime, sosyal hayata, teknolojiye, sanayiye ve ekonomiye katkı sağlayan projelere imza atma olanağı sunması hedefleniyor.

Yarışmada, ‘3G Müzesi’ isimli proje ile tarih alanında 1.’lik başarısı elde eden Bilim Şehitkamil öğrencileri Ece Arven Atilla ile Eren Demircioğlu, Türkiye finallerinde yarışacaklar.

Şehitkamil Belediyesi olarak bilimi ve bilimsel çalışmaları yapan öğrencileri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, şu açıklamada bulundu:

“Ortaokul öğrencilerimizi bilimsel çalışma yapmaya özendirerek kariyerlerinin başında bilime, sosyal hayata, teknolojiye, sanayiye ve ekonomiye katkı sağlama şansı veren, ülkemizin geleceği genç beyinlerin yetişmesine büyük katkı sağlayacak olan bu tür etkinlikleri düzenleyenlere yürekten teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyesi olarak, bilimi ve bilimsel faaliyetleri yürüten öğrencilerimizi her zaman desteğiz. Bu yarışmalarda sadece dereceye girenleri değil, başvuran ve gayret gösteren tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bilimsel düşünce, üreticilik, araştırma gibi kavramları küçük yaşlarda kazandıran bu tür etkinlikler öğrencilerimizin araştırmacı ve yenilikçi yönlerini keşfetmelerini sağlayacak, içlerindeki cevheri ortaya çıkaracaktır. Belediyemize bağlı hizmet veren Bilim Şehitkamil’in desteğiyle hazırlandıkları yarışmada birinci olan öğrencilerimiz Ece Arven Atilla ve Eren Demircioğlu’nu tebrik ediyorum. Öğrencilerimize, katılacakları Türkiye finallerinde başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin başarısında emeği olan velilerimize, öğretmenlerimize de gönülden teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

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