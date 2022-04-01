Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları sona erdi 1. Gazi Oyunları’nda dereceye giren 982 sporcuya 834 bin 500 lira ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Galatasaray'ın eski Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz anısına düzenlenen 1. Gazi Oyunları’nın kapanış töreni gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantepli iş insanı, spor yöneticisi ve Galatasaray Spor Kulübü’nün 37’nci başkanı merhum Mustafa Cengiz’in anısına düzenlenen 1. Gazi Oyunları için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda kapanış töreni gerçekleştirdi.



834 bin 500 lira ödül dağıtıldı

18 gün süren ve 18 ayrı spor tesisinde organize edilen Gazi Oyunları’nda 15 branş, 70 kategoride performanslarıyla öne çıkan 982 sporcu, kupa ve madalyalarına kavuşurken toplamda 834 bin 500 TL para ödülünün de sahibi oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kapanış töreninde yaptığı konuşmada gençlerin bu toplumun geleceği olduğunu belirterek, onların her yönden geleceğe hazırlanması gerektiğini söyledi.



“Gazi şehirli sporcular 3 yıl içerisinde 700 madalya kazandı”

Gençlerin, yaşamına, yüreğine ne kadar dokunulabiliyorsa geleceğin o kadar emin ellerde olduğunun altını çizen Başkan Fatma Şahin, “Gençlerin hedefine odaklanmasında destek olmalıyız. Gençlerimize, hayallerini gerçekleştirmesi konusunda fırsat vermemiz çok önemli. İşte biz de tam olarak bunun için bir araya geldik. Belediye bünyesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nı kurduk. Bu birimin destekleri ve çalışmaları sonucunda 3 yıl içerisinde 700 madalya elde edildi ve gençlerimiz şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor” dedi.

Spor şehri Gaziantep’in en büyük gücünün sporcular olduğunu anlatan Başkan Şahin, tesislerin yalnız başına bir şey ifade etmediğini ancak yetenekli gençlerle değer kazandığını kaydederek, “Her okulda bir kulüp kuruldu. Gençlere fırsat verdiğimizde yeni tesislerimizle ve hocalarımızla birlikte hedeflerini çok kolay bir şekilde ulaşılıyor. Biz Gaziantep’e uluslararası madalyaları kazandıracak altyapıyı oluşturduk. Bu altyapıyı boşa çıkartmayıp şehri gururlandıran gençlerimizi bir kez daha alkışlıyorum” ifadesini kullandı.



“2. Gazi Oyunları Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek”

Gazi oyunlarının 1’incisinin Mustafa Cengiz anısına düzenlendiğini ve Türkiye’de büyük ses getirdiğini sözlerine ekleyen Şahin, “Gazi oyunlarının 2’ncisini merhum iş insanı Gaziantep’in önemli değerlerinden biri olan Sani Konukoğlu için planlayacağız. 1987’de Sani Konukoğlu beni işe aldığında ilk önce bize, dürüst bir şekilde işin yapılması gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanımızın da siyasete girdiğim ilk dönemde bana öğrettiği şey güzel ahlaktı. Dürüst ve ahlaklı olmalısınız. İşte o yüzden ‘Sani Konukoğlu’ deyip geçmeyeceksin. Bugün bu şehrin sanayileşmesinde Konukoğlu ailesinin çok büyük bir önemi var” diye konuştu.



“Gazi Oyunları Türkiye’de ses getirdi”

Gaziantep’in hedefleri olan ve hep üzerine koyan bir şehir olduğunu konuşmasında vurgulayan Vali Davut Gül, “Sporla ilgili baktığımızda 10 sene önceki konumumuza baktığımızda şimdiki seviyemiz çok daha ileri noktalarda bulunuyor. Son 3 yıldır Gaziantep’te başlayan spor seferberliği, büyük bir ivme kazandı. Bütün okullarımızda spor alanlarımız mevcut. Spora olan ulaşılabilirlik çok daha kolay hale geldi. Bunun yanı sıra gençlerimize yönelik yetenek tanımlamaları yapılıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile gençlerin spor malzeme ihtiyaçlarını giderdik. Bu dağıtımlara devam ediyoruz. Bu yardımlar, Gazi oyunları gibi büyük bir organizasyonu beraberinde getirdi” ifadelerine yer verdi.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Vali Davut Gül, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Samet Bayrak, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed ve sporcular bulundu.

Bu yıl başlatılan Gazi oyunlarının Gaziantep’te geleneksel hale getirilmesi için her eğitimöğretim yılı içerisinde çok daha farklı spor dallarının da eklenmesiyle spor şehri Gaziantep’in altyapısının daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

Törenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, gençler ile günün anısına fotoğraf çektirdi.

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