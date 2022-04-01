Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları sona erdi 1. Gazi Oyunları’nda dereceye giren 982 sporcuya 834 bin 500 lira ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları sona erdi 1. Gazi Oyunları’nda dereceye giren 982 sporcuya 834 bin 500 lira ödül

İHA

Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları sona erdi 1. Gazi Oyunları’nda dereceye giren 982 sporcuya 834 bin 500 lira ödül

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Galatasaray'ın eski Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz anısına düzenlenen 1. Gazi Oyunları’nın kapanış töreni gerçekleştirildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantepli iş insanı, spor yöneticisi ve Galatasaray Spor Kulübü’nün 37’nci başkanı merhum Mustafa Cengiz’in anısına düzenlenen 1. Gazi Oyunları için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda kapanış töreni gerçekleştirdi.

834 bin 500 lira ödül dağıtıldı
18 gün süren ve 18 ayrı spor tesisinde organize edilen Gazi Oyunları’nda 15 branş, 70 kategoride performanslarıyla öne çıkan 982 sporcu, kupa ve madalyalarına kavuşurken toplamda 834 bin 500 TL para ödülünün de sahibi oldu.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kapanış töreninde yaptığı konuşmada gençlerin bu toplumun geleceği olduğunu belirterek, onların her yönden geleceğe hazırlanması gerektiğini söyledi.

“Gazi şehirli sporcular 3 yıl içerisinde 700 madalya kazandı”
Gençlerin, yaşamına, yüreğine ne kadar dokunulabiliyorsa geleceğin o kadar emin ellerde olduğunun altını çizen Başkan Fatma Şahin, “Gençlerin hedefine odaklanmasında destek olmalıyız. Gençlerimize, hayallerini gerçekleştirmesi konusunda fırsat vermemiz çok önemli. İşte biz de tam olarak bunun için bir araya geldik. Belediye bünyesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nı kurduk. Bu birimin destekleri ve çalışmaları sonucunda 3 yıl içerisinde 700 madalya elde edildi ve gençlerimiz şehrimizi gururlandırmaya devam ediyor” dedi.
Spor şehri Gaziantep’in en büyük gücünün sporcular olduğunu anlatan Başkan Şahin, tesislerin yalnız başına bir şey ifade etmediğini ancak yetenekli gençlerle değer kazandığını kaydederek, “Her okulda bir kulüp kuruldu. Gençlere fırsat verdiğimizde yeni tesislerimizle ve hocalarımızla birlikte hedeflerini çok kolay bir şekilde ulaşılıyor. Biz Gaziantep’e uluslararası madalyaları kazandıracak altyapıyı oluşturduk. Bu altyapıyı boşa çıkartmayıp şehri gururlandıran gençlerimizi bir kez daha alkışlıyorum” ifadesini kullandı.

“2. Gazi Oyunları Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek”
Gazi oyunlarının 1’incisinin Mustafa Cengiz anısına düzenlendiğini ve Türkiye’de büyük ses getirdiğini sözlerine ekleyen Şahin, “Gazi oyunlarının 2’ncisini merhum iş insanı Gaziantep’in önemli değerlerinden biri olan Sani Konukoğlu için planlayacağız. 1987’de Sani Konukoğlu beni işe aldığında ilk önce bize, dürüst bir şekilde işin yapılması gerektiğini anlattı. Cumhurbaşkanımızın da siyasete girdiğim ilk dönemde bana öğrettiği şey güzel ahlaktı. Dürüst ve ahlaklı olmalısınız. İşte o yüzden ‘Sani Konukoğlu’ deyip geçmeyeceksin. Bugün bu şehrin sanayileşmesinde Konukoğlu ailesinin çok büyük bir önemi var” diye konuştu.

“Gazi Oyunları Türkiye’de ses getirdi”
Gaziantep’in hedefleri olan ve hep üzerine koyan bir şehir olduğunu konuşmasında vurgulayan Vali Davut Gül, “Sporla ilgili baktığımızda 10 sene önceki konumumuza baktığımızda şimdiki seviyemiz çok daha ileri noktalarda bulunuyor. Son 3 yıldır Gaziantep’te başlayan spor seferberliği, büyük bir ivme kazandı. Bütün okullarımızda spor alanlarımız mevcut. Spora olan ulaşılabilirlik çok daha kolay hale geldi. Bunun yanı sıra gençlerimize yönelik yetenek tanımlamaları yapılıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile gençlerin spor malzeme ihtiyaçlarını giderdik. Bu dağıtımlara devam ediyoruz. Bu yardımlar, Gazi oyunları gibi büyük bir organizasyonu beraberinde getirdi” ifadelerine yer verdi.
Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Vali Davut Gül, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Samet Bayrak, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed ve sporcular bulundu.
Bu yıl başlatılan Gazi oyunlarının Gaziantep’te geleneksel hale getirilmesi için her eğitimöğretim yılı içerisinde çok daha farklı spor dallarının da eklenmesiyle spor şehri Gaziantep’in altyapısının daha da güçlendirilmesi planlanıyor.
Törenin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, gençler ile günün anısına fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Fadıloğlu proje yarışmasında birinci olan öğrencileri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu proje yarışmasında birinci olan ...
Gaziantep'te NASA sergisi
YEREL HABERLER Gaziantep'te NASA sergisi
Ramazan ayında sağlıklı beslenmek te, kilo kontrolünü sağlamak da mümkün
YEREL HABERLER Ramazan ayında sağlıklı beslenmek te, kilo kontrolünü ...
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu; 50 iş yeri, 30 ev ve 4 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep'teki patlamanın bilançosu; 50 iş yeri, 30 ...
Araban’ın ilk kapalı semt pazar yeri hizmete girdi
YEREL HABERLER Araban’ın ilk kapalı semt pazar yeri hizmete girdi
Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan Ramazan ayı mesajı
Erol Bulut: "Galatasaray maçıyla son haftalardaki şanssızlığımızı kırdık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Düşme korkusu yaşamadık, üst sıralardan uzaklaşmak bizi üzdü" "Önümüzdeki 8 maçın sonucuna göre gelecek yıl planlamasını belirleyeceğiz"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Galatasaray maçıyla son haftalardaki ...
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu açıklandı Gaziantep Valisi Davut Gül: "50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar var, can kaybımız ya da yaralımız yok" "Patlamanın sebebini teknik olarak araştırıyoruz"
YEREL HABERLER Gaziantep'teki patlamanın bilançosu ...
Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde taklit ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde taklit ürün ele ...
Şahin: “Sıvı gübreden biyogaz üreten ilk belediyelerden biri olduk”
YEREL HABERLER Şahin: “Sıvı gübreden biyogaz üreten ilk ...
Araban’ın ilk kapalı semt pazarı hizmete girdi
YEREL HABERLER Araban’ın ilk kapalı semt pazarı hizmete girdi
Fadıloğlu’ndan Ramazan Ayı mesajı Fadıloğlu: “Bulunmaz bir fırsat olduğunu asla unutmamak gerektir”
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan Ramazan Ayı mesajı Fadıloğlu: ...
HKÜ’de “yapay zekanın yan etkileri anlatıldı
YEREL HABERLER HKÜ’de “yapay zekanın yan etkileri anlatıldı
SANKO Üniversitesi akademisyenleri Yavuzeli ve Araban’da Öğretim Üyesi Doç. Dr. Denkçeken: “Her türlü imkana sahip Gaziantep, üniversite okumak için ideal bir şehir”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi akademisyenleri Yavuzeli ve ...
''Tarımın Dünü, Bugünü ve Geleceği'' paneli HKÜ’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ''Tarımın Dünü, Bugünü ve Geleceği'' paneli HKÜ’de ...
TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
Erol Bulut: Kasımpaşa maçından puan almak istiyoruz
YEREL HABERLER Erol Bulut: Kasımpaşa maçından puan almak istiyoruz
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı Evler, iş yerleri, otomobiller harabeye dönmüş Vatandaşlar o anları anlattı Gaziantep'te lokantada sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ...
Gaziantep’te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi Dorseye gizlenen metamfetamini dedektör köpek max buldu
YEREL HABERLER Gaziantep’te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele ...
Gaziantep´te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Gaziantep´te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık ...
Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü Şans eseri ölen olmadı, iki vatandaş hafif yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü ...
Gaziantep'te bir iş yerinde doğalgaz patlaması yaşandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir iş yerinde doğalgaz patlaması ...
Gaziantep´te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı
Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.