Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te Gamma Işın cerrahisi anlatıldı Medical Park Gaziantep' in GAMMA Knife Işın Cerrahisi bilgilendirme toplantısı

İHA

Gaziantep'te Gamma Işın cerrahisi anlatıldı Medical Park Gaziantep' in GAMMA Knife Işın Cerrahisi bilgilendirme toplantısı

– Bölgede ilk kez Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde kurulan Gamma Knife Işın Cerrahisi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Bölgede birçok alanda yeni merkezler kurarak sağlık alanında kaliteyi yükselten Medical Park Gaziantep Hastanesi son olarak Gamma Knife Işın Cerrahisi Birimi'ni açarak bu tedaviyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya çevre illerden de birçok branşta doktor katılırken Prof. Dr. Aslan Güzel, hedeflerinin hekimleri ve toplumu Gamma Knife Işın Cerrahisi alanında bilinçlendirmek olduğunu vurguladı. Gamma Knife Işın Cerrahisinin tümör ve damar yumaklarında yüzde 95’e kadar başarı oranına ulaşabildiğini ifade eden Güzel, bu tedavi yönteminin hem şehre hem de civar illerdeki insanlara büyük bir faydası olacağının altını çizdi.

“Hedefimiz hem hekimleri hem de toplumu bilinçlendirmek”
Bu toplantıdaki hedeflerinin hem hekimleri hem de toplumu bilinçlendirmek olduğunu ifade eden Medical Park Hastanesi Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Aslan Güzel, ''Yaklaşık bir yıldır bu toplantının hazırlığını yapıyorduk. Bölgemizde Gamma Knife Işın Cerrahisi özellikle beyin Tümörlerinde bunların içinde de metastazlar dediğimiz köşe tümörleri olarak bilinen şvannomlar, meningiomlardır. Bunların tedavilerinde en çok kullanılan yöntemle ilgili bugün Gaziantep’teki beyin cerrahlarıyla birlikte komşu illerde meslektaşlarımızı da davet ederek bunların arasında birçok branştan arkadaşımızı, meslektaşlarımızı ve toplumu bilinçlendirmek için bu toplantıyı gerçekleştirdik. Bölgemizde Gamma Knife Işın Cerrahisi ile ilgili hastanemizde bir merkez kurduk. Bunu hem şehrimizdeki hem civar illerdeki insanlara büyük bir faydası olacak” dedi.

Gamma Knife Işın cerrahisi etkisi
Gamma Knife Işın Cerrahisi etkisi hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Güzel, “Gamma Knife Işın Cerrahisi etkisi hastalara bir kez uygulanan kafaya çerçeve dediğimiz bir başlık takılıyor ve filim çekiliyor. Tekrar bu çerçeve ile birlikte çekilen filmle görüntüler örtüştürülerek cihaza konuyor. 15 dakikadan tümörün durumuna göre yarım saatten 1,5 saate kadar süren uygulamalar oluyor. hasta fazla ağrı hissetmiyor. Bunun başarı oranı tümöre göre yüzde 6080 ile yüzde 9095’e varan başarı oranını yakalıyor” şeklinde konuştu.

“Bugüne kadar toplam 11 bin hastaya bu yöntem uygulandı”
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Beyin, Omurilik ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. Türker Kılıç ise, “Bu güzel şehrin ülkemizde öncü Gamma Knife merkezlerinden biri olması eskiden beri hedefimizdi. 1997 yılında Marmara Üniversitesinde ilk Gamma Knife merkezini kurduk. Bugüne kadar toplam 11 bin hastaya ulaştı tecrübemiz. Bu dünyadaki en geniş tecrübelerden bir tanesidir. Şimdi bu tecrübemizi Prof. Dr. Aslan Güzel kardeşimle birlikte Gaziantep’teki Gamma Knife aktarıyoruz. Dilerim ki, Gaziantep yakın zamanda sadece bu bölgenin değil uluslararası alanda bu bölgenin lider merkezlerinden biri olacak” ifadelerini kullandı.

“Hastanemiz Bölgede sağlık alanında öncülük yapıyor”
Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin de, “Gamma Knife ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz. Bölgemizde sağlık alanında öncülük yapan Medical Park Gaziantep Hastanemizde Genel Koordinatörümüz Hayrullah Kubba'nın öncülüğünde, son bir yıl içerisinde açtığımız birçok yeni merkezimize bir yenisini daha ekleyerek Gamma Knife ünitesini hizmete açmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları sona erdi 1. Gazi Oyunları’nda dereceye giren 982 sporcuya 834 bin 500 lira ödül
YEREL HABERLER Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları sona ...
Başkan Fadıloğlu proje yarışmasında birinci olan öğrencileri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu proje yarışmasında birinci olan ...
Gaziantep'te NASA sergisi
YEREL HABERLER Gaziantep'te NASA sergisi
Ramazan ayında sağlıklı beslenmek te, kilo kontrolünü sağlamak da mümkün
YEREL HABERLER Ramazan ayında sağlıklı beslenmek te, kilo kontrolünü ...
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu; 50 iş yeri, 30 ev ve 4 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep'teki patlamanın bilançosu; 50 iş yeri, 30 ...
Araban’ın ilk kapalı semt pazar yeri hizmete girdi
YEREL HABERLER Araban’ın ilk kapalı semt pazar yeri hizmete girdi
Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan Ramazan ayı mesajı
Erol Bulut: "Galatasaray maçıyla son haftalardaki şanssızlığımızı kırdık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Düşme korkusu yaşamadık, üst sıralardan uzaklaşmak bizi üzdü" "Önümüzdeki 8 maçın sonucuna göre gelecek yıl planlamasını belirleyeceğiz"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Galatasaray maçıyla son haftalardaki ...
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu açıklandı Gaziantep Valisi Davut Gül: "50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar var, can kaybımız ya da yaralımız yok" "Patlamanın sebebini teknik olarak araştırıyoruz"
YEREL HABERLER Gaziantep'teki patlamanın bilançosu ...
Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde taklit ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde taklit ürün ele ...
Şahin: “Sıvı gübreden biyogaz üreten ilk belediyelerden biri olduk”
YEREL HABERLER Şahin: “Sıvı gübreden biyogaz üreten ilk ...
Araban’ın ilk kapalı semt pazarı hizmete girdi
YEREL HABERLER Araban’ın ilk kapalı semt pazarı hizmete girdi
Fadıloğlu’ndan Ramazan Ayı mesajı Fadıloğlu: “Bulunmaz bir fırsat olduğunu asla unutmamak gerektir”
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan Ramazan Ayı mesajı Fadıloğlu: ...
HKÜ’de “yapay zekanın yan etkileri anlatıldı
YEREL HABERLER HKÜ’de “yapay zekanın yan etkileri anlatıldı
SANKO Üniversitesi akademisyenleri Yavuzeli ve Araban’da Öğretim Üyesi Doç. Dr. Denkçeken: “Her türlü imkana sahip Gaziantep, üniversite okumak için ideal bir şehir”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi akademisyenleri Yavuzeli ve ...
''Tarımın Dünü, Bugünü ve Geleceği'' paneli HKÜ’de gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ''Tarımın Dünü, Bugünü ve Geleceği'' paneli HKÜ’de ...
TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER TIR'da 10 kilo metamfetamin ele geçirildi
Erol Bulut: Kasımpaşa maçından puan almak istiyoruz
YEREL HABERLER Erol Bulut: Kasımpaşa maçından puan almak istiyoruz
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı Evler, iş yerleri, otomobiller harabeye dönmüş Vatandaşlar o anları anlattı Gaziantep'te lokantada sanayi tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Gaziantep'teki patlamanın bilançosu gün ağarınca ...
Gaziantep’te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi Dorseye gizlenen metamfetamini dedektör köpek max buldu
YEREL HABERLER Gaziantep’te 10 kilo 450 gram metamfetamin ele ...
Gaziantep´te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık savaş alanına döndü
YEREL HABERLER Gaziantep´te, lokantadaki tüpler patladı, ortalık ...
Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü patladı: Ortalık savaş alanına döndü Şans eseri ölen olmadı, iki vatandaş hafif yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir iş yerinde 4 adet sanayi tüpü ...
Gaziantep'te bir iş yerinde doğalgaz patlaması yaşandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir iş yerinde doğalgaz patlaması ...
Gaziantep´te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te DAEŞ operasyonu: 8 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.