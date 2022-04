2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek Gaziantep Valisi Gül: “Gaziantep hedefleri olan ve sürekli ilerleme sağlayan bir şehir” Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: “Gaziantep’in sanayileşmesinde konukoğlu ailesinin çok büyük emeği var”

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilki, Gaziantepli olan Galatasaray eski başkanı merhum Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları’nın ikincisi SANKO Holding Kurucusu merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek.

Mustafa Cengiz anısına düzenlenen 1. Gazi Oyunları’nın kapanış etkinliği Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Irak Cumhuriyeti Gaziantep Baş Konsolosu Hasan Abdulwahıd Majeed, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, belediye yöneticileri, sporcular ve öğretmenleri katıldı. Vali Davut Gül, Gaziantep’in hedefleri olan ve sürekli ilerleme sağlayan bir şehir olduğunu anımsatarak, “Sporla ilgili baktığımızda 10 sene önceki konumumuzla şimdiki konumumuz çok daha ileri noktada. Sizlere inanıyoruz, başarılarınızı daha ileriye taşıyacağınızı biliyoruz. Bu anlamlı organizasyona emek verip katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“Konukoğlu ailesi her alanda yaşama dokunuyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konukoğlu Ailesi’nin Gaziantep’in sanayileşmesi başta olmak üzere birçok alanda büyük katkılar sunduğunu söyledi.

Şahin, “Merhum Sani Bey, 1987 yılında beni işe aldığında öğrettiği ilk konu ‘İşin Hilesi Dürüstlük’ ilkesidir. Sani Konukoğlu deyip geçmeyeceksin, bugün Gaziantep’in sanayileşmesinde beş nesil Konukoğlu Ailesi ile merhum Sani Bey’in çok büyük emeği var” diye konuştu.

Konukoğlu Ailesinin hem ekonomik değer kattığını hem istihdam sağladığını hem de kentin okul, cami gibi ihtiyaçları ile sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere her alanda yaşama dokunduğuna dikkat çeken yapan Şahin, “Konukoğlu Ailesi, hem aş, iş üretiyor hem de şehir için çalışıyor. Türkiye’nin en büyük camisi yapılıyor, Millet Bahçesi içerisinde SANKO Holding Onursal Başkanı Zeki Konukoğlu adına bir cami yapılıyor. Aile, hastanesiyle, okuluyla her alanda yaşama dokunuyor” ifadelerini kullandı.

Konukoğlu Ailesi’nin birçok alanda olduğu gibi şehrin sporuna da büyük katkılar sunduğunu anımsatan Şahin, “Ne zaman aile işin başına geçtiyse takımlarımız Süper Lig’e çıktı. Bu tesadüf değil çalışınca, fedakarlık edince başarı da geliyor. Allah Konukoğlu gibi ailelerin sayısını artırsın” temennisinde bulundu.

Şahin, “Gazi Oyunları’nın birincisini Mustafa Cengiz anısına düzenledik. İkincisini ise önümüzdeki yıl rahmetli Sani Konukoğlu Bey anısına yapacağız. Merhum Sani Bey ve Mustafa Cengiz’i rahmetle anıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



2023’te SANKO kurucusu merhum Sani Konukoğlu anısına

2023 yılında, SANKO Holding Kurucusu merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek 2. Gazi Oyunları’nın tarihi ilerleyen dönemde duyurulacak.

Birincisi, Galatasaray’ın 37. Başkanı merhum Mustafa Cengiz anısına düzenlenen ve 10 Mart 2022’de başlayıp 18 gün süren, 18 ayrı spor tesisinde organize edilen Gazi Oyunları’nda 15 branş, 70 kategoride performanslarıyla öne çıkan 982 sporcuya, kupa, madalya ve toplam 834 bin 500 Türk lirası para ödülü verildi.

