Fatma Şahin'den Ramazan ayı mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Teslimiyet kalpten gelen samimiyetle mümkündür”

On bir ayın sultanı Ramazan dolayısıyla mesaj yayımlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, başlangıcı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket mevsimi olan Ramazan’la birlikte olmaya, paylaşmaya, sabretmeye, farkına varmaya, kendimizi bir başkasının yerine koymaya ve niyet etmeye güzel bir vesile olacağını belirterek, “Ramazan, ben değil, biz diyenlerin ayıdır” dedi.

Hayatımıza sayısız güzellikler katan rahmet, bereket, bağışlanma, arınma ve huzur mevsimi Ramazan’a kavuşmanın sevinci içerisinde olduğunu dile getiren Başkan Şahin, Ramazan ayını “Barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer ve yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir nimet” olarak ifade etti.

Ramazan’ın toplumumuzda yardım duygularının zirveye ulaştığı, sevgi, saygı ve merhamet duygularının hassaslaştığı manevi bir zaman dilimi olduğunu belirten Şahin, “Bu kutlu ayda inşallah sofralarımızı paylaşacağız, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de isteyeceğiz. ‘Ben değil, biz diyenlerin’ ayıdır Ramazan. Ramazan bizi biz yapan değerleri kuvvetle hatırlayacağımız müstesna bir aydır. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı vardır. Toplum olarak bizi biz yapan toplumsal değerlerimiz ve geleneklerimiz Ramazan ayında yenilenir ve kuvvetlenir. Diyanet İşleri Başkanlığınca, bu yılın teması olarak belirlenen ‘Ramazan ve Doğruluk’ vurgusuna baktığımızda, doğruluk samimiyetle doğru orantılıdır. Teslimiyet kalpten gelen samimiyetle mümkündür. Samimiyet ise doğruluğu ortaya çıkarır. Rabbim kalplerimizdeki doğrulukla amel edebilmeyi nasip etsin. Ramazan ve Doğruluk birbiriyle bütünleşen iki yüce değer olarak, ramazan ayında gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimize mihver olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere ülkemiz ve bütün İslam aleminin Ramazanı Şerifini kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.