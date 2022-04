HKÜ’de Hemşirelik Eğitimi sempozyumu gerçekleştirildi Hemşirelikte Kültürlerarası duyarlılık

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayla Yava ve Doç Dr. Betül Tosun’un yürütücü olarak görev aldığı “Kültürlerarası Hemşirelik Becerilerini Geliştirmek İçin Daha İyi ve Etkili Hemşirelik Eğitimi” sempozyumu gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayla Yava ve Doç Dr. Betül Tosun’un yürütücü olarak görev aldığı BENEFITS (Better & Effective Nursing Education for Improving Transcultural Nursing Skills) isimli ERASMUS+ projesinin sonuçlarının paylaşılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen “Kültürlerarası Hemşirelik Becerilerini Geliştirmek İçin Daha İyi ve Etkili Hemşirelik Eğitimi” sempozyumuna Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, İspanya, Slovenya ve Türkiye’den katılan 15 bilim insanı, yüz yüze ve çevrimiçi sunumlar gerçekleştirdiler. Giresun Üniversitesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nün işbirliği ile gerçekleştirilen BENEFITS projesinin son aşamasında düzenlenen sempozyumun açılış konuşmalarını HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, Prof. Dr. Ayla Yava, Doç. Dr. Betül Tosun ve Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki yaptı.



“Hemşirelik mesleği için önemli sonuçlar elde edildi”

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola yaptığı açılış konuşmasında, “Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, ‘Beslenme ve Diyetetik’ ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yürüttüğü çalışmalarla, iş birlikleri ile önemli başarılar elde ediyor. Bunlardan biri de Hemşirelik Bölümünün yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve üç yıldır devam eden ‘Kültürlerarası Hemşirelik Becerilerini Geliştirmek İçin Daha İyi ve Etkili Hemşirelik Eğitimi’ projesidir. Bu proje ile hem lisans eğitimi için güncel bir müfredat geliştirilmiş oldu hem de proje çıktıları açısından sağlık alanına ve hemşirelik mesleğine için önemli ivmeler kazandıracak sonuçlar elde edildi” dedi.



“Pandemi sürecinde başarı ile yürütüldü”

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ayla Yava ve Doç. Dr. Betül Tosun’un yürütücülüğünde çok güzel bir proje gerçekleştirildiğini belirten HKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kezban Bayramlar, “Özellikle pandemi sürecinde böyle bir projeyi başarılı bir şekilde yürütülmesi takdire şayandır. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Kültürel duyarlılık kaliteli bakımın anahtarı”

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. Ayla Yava da konuşmasında, “Günümüzde farklı kültüre mensup bireyler giderek daha fazla birlikte yaşamaktadır. Savaşlar, eğitim, çalışma ve yaşam koşullarına bağlı nedenlerle insanlar artık farklı ülkelere göç etmekte ve sağlık bakımını kendileri için yeni olan bu ülkelerden almaktadır. Bu durum sağlık, hastalık ve bakım algılarının kültürel etkileşimlerini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle sağlık bakım elemanlarının özellikle hemşirelerin kültürel duyarlılıklarının artması kaliteli bakımın anahtarlarından sayılmaktadır” dedi.



“Nitelikli hemşireler kazandırıyor”

Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Doç. Dr. Betül Tosun ise, “Bu proje bölgemizin çok kültürlü bir yapıya sahip olması, üniversitemizin hemşirelik mesleğine her yıl 100’e yakın nitelikli hemşire kazandırması açısından oldukça önemlidir. Din, dil, ırk, etnik köken ayırt etmeksizin tüm insanlığa, kültüre duyarlı, hastalarının ihtiyaçları konusunda farkındalığı yüksek, profesyonel hemşireler yetiştirmek, nitelikli insan gücü yetiştiren bizler için çok önemli bir adımdır” şeklinde konuştu.



“Ne yaptığınız değil nasıl yaptığınız çok önemli”

Kültürler arasındaki etkileşimin sağlık alanında çok önemli olduğunun altını çizen Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki de, “Kurumların birbirleriyle deneyim paylaşmalarının gerçekten çok değerli olduğuna inanıyorum. Bu projede pek çok ülke, üniversite ve bizler işin içerisindeyiz. Çok da güzel sonuçlar ortaya çıktı. Her zaman tecrübe ettiğim bir şey var. Ne yaptığınız değil, nasıl yaptığınız çok önemli. Sempozyumun çok daha güzel deneyimlemelere, karşılıklı paylaşımlarla verimli geçmesini diliyorum” dedi.

