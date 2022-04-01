GTO’dan Gaziantep dış ticaretinde bir katkı daha Tatar: “Gaziantep her şeyiyle bir üretim şehridir”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), 60 dış ticaret profesyoneli yetiştireceği ve 30 işletmeye de dış ticaret istihbarat koçluğu hizmeti vereceği “KOBİ’lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi” için tanıtım toplantısı düzenledi.

Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı çerçevesinde Gaziantep Ticaret Odası ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığıyla yürütülen projenin tanıtım toplantısına Prof. Dr. Nezih Orhon ve Dış Ticaret Operasyonu Uzmanı Cengiz Özcan konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmaya teşekkürle başlayan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Tatar, ticari, kültürel ve sosyal alanda pek çok projeye imza attıklarını, bu projeleri hayata geçirirken de paydaşlarıyla iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, “Bu paydaşlarımızın arasında en değerlilerinden birisi de şüphesiz ki Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) Bugüne kadar yaptığımız iş birliği ile güçlü projelere imza attık. Bu nedenle kendilerine ve çalışkan ekiplerine gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

60 dış ticaret profesyoneli yetiştirilecek, 30 işletmeye de dış ticaret istihbarat koçluğu hizmeti verilecek

Konuşmasının devamında proje çerçevesinde yürütülecek faaliyetler hakkında bilgi de veren Başkan Yardımcısı Tatar, “Ülkemizin ihracatını sırtlayan yegâne illerden biriyiz. GTO olarak şehrimizin dış ticaretteki başarısını daha da ileriye taşımak için üyelerimizi yeni pazarlara sevk etmek, ihracat yapmıyorsa ihracat yapmasına teşvik etmek için çalışmalar yapıyoruz. Şehrimizin her geçen yıl artan bir ihracat performansı var. Bunun en önemli temeli de işte bugün startını verdiğimiz proje gibi pek çok projenin hayata geçirilmesidir. Bu projemizle çok değerli kazanımlar elde edeceğiz. Bunlardan biri 60 kişiye vereceğimiz "Dış Ticaret Profesyonelleri Eğitimi" 60 gencimizin, vereceğimiz geniş eğitimler ile yetkinliklerini artıracak ve 5 ay süre ile istihdam edilmelerini sağlayacağız. Bunu çok değerli buluyorum. Dış ticaret alanında onları uzmanlaştırmakla yetinmeyip, 5 ay pratik yapmalarını da sağlıyor olacağız ve şehrimize 60 yeni dış ticaret profesyoneli kazandıracağız. Ve yine proje çerçevesinde 30 firmamıza "Dış Ticaret İstihbarat Koçluk Hizmeti" verecek, hedef pazarlarını ve hedef müşterilerini belirleyeceğiz. Ayrıca gıda ve tekstil sektöründen 40 firmamızın hedef pazarlarına yönelik B2B organizasyonu ile de ihracat kapasitelerinin artıracağız” ifadelerini kullandı .

Tanıtım toplantısının devamında “Ticarete Yeni Bakış: Uluslararası İletişim ve Kültürel Mercek ile Hareket” isimli bir sunum gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, dış ticarette iletişimin önemi ve iletişim teknikleri gibi konularda katılımcıları bilgilendirdi.

Dış Ticaret Operasyonu Uzmanı Cengiz Özcan ise “Gaziantep İhracatını Geleceğe Taşıyor” sunumunda dış ticaretin tanımı, dünyada ve Türkiye'de dış ticaretin genel durumu, dış ticaretin hukuki durumu, teslimde yaşanan durumların analizi, ödemede yaşanan durumların analizi, eticarette durum değerlendirmesi ve yurtdışı ilişkilerinde pazar deneyimleri gibi konulara değindi.

Toplantıda ayrıca GIZ PEP Programı Beceri Geliştirme ve İstihdam Uzmanı Asuman Baba Yarat, GIZ'ın faaliyetleri ve GTO iş birliğiyle uyguladığı projeler hakkında, GTO KOBİ’lerin ve İş Gücünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi Koordinatörü Erhan Kahraman da proje çerçevesinde yürütülecek tüm çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

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