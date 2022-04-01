GAÜN kalite tescilli ilk 10 üniversite arasında

Gaziantep Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun belge vermeye layık gördüğü Türkiye’deki ilk 10 üniversite arasına girerek kalite belgesi almaya hak kazandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları çerçevesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'ın katılımıyla hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Belge Takdim Töreni GAÜN Mavera Kültür ve Sanat Merkezi Turkuaz Salonda gerçekleştirildi.

Türkiye’de Yükseköğretimdeki Kalite Kurulu çalışmalarının oldukça yeni olduğunu belirten Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, kurumsal akreditasyonda yapılan yönetmelik gereği 2027 yılına kadar tüm üniversitelerin bu sürece dahil olmak zorunda olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kar, konuşmasının devamında şunları söyledi, “Önümüzdeki yıllarda, her yıl yaklaşık 4050 üniversiteyi kurumsal akreditasyon aşamasında değerlendireceğiz. Bin puan üzerinden 650’nin üzerinde alan üniversitelere beş yıl akreditasyon veriliyor. 500 ile 649 alana iki yıllık koşullu akreditasyon veriliyor. İlk başta seçilen üniversiteler hassas seçildiği için bir de gönüllülük esası üzerine olduğundan şu ana kadar başvurularda genellikle koşullu ya da tam akreditasyon olarak çıktı. Gaziantep Üniversitesi koşullu akreditasyona layık görüldü. Bu süreçte emeği geçen değerlendiricilerimize teşekkür ediyorum. Bu başarının ortaya çıkmasında katkısı olan Gaziantep Üniversitesi’nin tüm personelini ve tüm paydaşlarını tebrik ediyorum.”

“Bu başarı bir takım oyununun sonucu”

Konuşmasında rektörlük görevine başlayalı bir buçuk yıl olduğunu hatırlatan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi olarak başarılı işlere adım attıklarını vurguladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Prof. Dr. Özaydın başta Kalite Güvence Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan olmak üzere kalite grubunda görev alan, bu süreci başlatan herkese teşekkür ederek, “Hayata hep takım oyunu olarak bakarım ve bu başarı da bir takım oyununun sonucu. Kalite ise göreceli ve sürdürülebilir bir kavramdır. Biz de sürdürülebilir ve kurumsal bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Kurumsal Akreditasyon Belgesini aldık ama daha işin başındayız. İki yıllığına bize bir görev verdiler. Daha kaliteli bir üniversite olma adına söz veriyoruz. Küresel standartlar ölçüsünde bir üniversiteyi ortaya koyma noktasında gayretle gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Gururlu ve mutluyuz”

Kalite Komisyonu adına konuşan Doç. Dr. Emrah Cinkara ise Gaziantep Üniversitesi’nin kuruluşundan bu zamana geçen süre içerisinde tüm katkıda bulunanları teşekkürü bir borç bildiğini belirterek, “Geldiğimiz noktada Yükseköğretim Kalite Kurulunun bize uygun gördüğü akreditasyon içerisinde bu mutluluğu yaşıyoruz. Bu mutluluk toplu çabanın eseri olarak ortaya çıkmıştır. Kalite çalışmalarının daha öncelikli hale gelmesi, kalite süreçleri içerisinde olan üniversitelerin daha bilinçli hale gelmesi ve bu kalitenin ne kadar önemsendiğinin Yükseköğretim Kalite Kurulunun iki ayrı organa ayrılması, bağımsız kalite denetimlerinin ayrı bir organ tarafından yapılıyor olmasıyla buna şahitlik ettik. Gaziantep Üniversitesi olarak Yükseköğretim Kalite Kurulunun yönlendirmeleri ve rehberliğiyle ilk atılan adımda ilk teşvik edilen programla birlikte bu sürece dahil olduk. Türkiye’de bu program içerisinde ilk adımı atan üniversiteler arasındayız ve bu adımın sonucunda gelinen noktada 2021 yılının Eylül ayında bu akreditasyon programının çıkışında bir belge almaya hak kazandık. Bunun da ayrıca gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların sonrasında Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a Kurumsal Akreditasyon Belgesi takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından da günün anısına Prof. Dr. Muhsin Kar’a hediye takdim edildi.

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