GAÜN kalite tescilli ilk 10 üniversite arasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN kalite tescilli ilk 10 üniversite arasında

İHA

GAÜN kalite tescilli ilk 10 üniversite arasında

Gaziantep Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun belge vermeye layık gördüğü Türkiye’deki ilk 10 üniversite arasına girerek kalite belgesi almaya hak kazandı.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları çerçevesinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'ın katılımıyla hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Belge Takdim Töreni GAÜN Mavera Kültür ve Sanat Merkezi Turkuaz Salonda gerçekleştirildi.
Türkiye’de Yükseköğretimdeki Kalite Kurulu çalışmalarının oldukça yeni olduğunu belirten Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, kurumsal akreditasyonda yapılan yönetmelik gereği 2027 yılına kadar tüm üniversitelerin bu sürece dahil olmak zorunda olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kar, konuşmasının devamında şunları söyledi, “Önümüzdeki yıllarda, her yıl yaklaşık 4050 üniversiteyi kurumsal akreditasyon aşamasında değerlendireceğiz. Bin puan üzerinden 650’nin üzerinde alan üniversitelere beş yıl akreditasyon veriliyor. 500 ile 649 alana iki yıllık koşullu akreditasyon veriliyor. İlk başta seçilen üniversiteler hassas seçildiği için bir de gönüllülük esası üzerine olduğundan şu ana kadar başvurularda genellikle koşullu ya da tam akreditasyon olarak çıktı. Gaziantep Üniversitesi koşullu akreditasyona layık görüldü. Bu süreçte emeği geçen değerlendiricilerimize teşekkür ediyorum. Bu başarının ortaya çıkmasında katkısı olan Gaziantep Üniversitesi’nin tüm personelini ve tüm paydaşlarını tebrik ediyorum.”
“Bu başarı bir takım oyununun sonucu”
Konuşmasında rektörlük görevine başlayalı bir buçuk yıl olduğunu hatırlatan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi olarak başarılı işlere adım attıklarını vurguladı. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından verilen Kurumsal Akreditasyon Belgesi almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Prof. Dr. Özaydın başta Kalite Güvence Birim Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan olmak üzere kalite grubunda görev alan, bu süreci başlatan herkese teşekkür ederek, “Hayata hep takım oyunu olarak bakarım ve bu başarı da bir takım oyununun sonucu. Kalite ise göreceli ve sürdürülebilir bir kavramdır. Biz de sürdürülebilir ve kurumsal bir yapıya dönüştürmek istiyoruz. Kurumsal Akreditasyon Belgesini aldık ama daha işin başındayız. İki yıllığına bize bir görev verdiler. Daha kaliteli bir üniversite olma adına söz veriyoruz. Küresel standartlar ölçüsünde bir üniversiteyi ortaya koyma noktasında gayretle gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.
“Gururlu ve mutluyuz”
Kalite Komisyonu adına konuşan Doç. Dr. Emrah Cinkara ise Gaziantep Üniversitesi’nin kuruluşundan bu zamana geçen süre içerisinde tüm katkıda bulunanları teşekkürü bir borç bildiğini belirterek, “Geldiğimiz noktada Yükseköğretim Kalite Kurulunun bize uygun gördüğü akreditasyon içerisinde bu mutluluğu yaşıyoruz. Bu mutluluk toplu çabanın eseri olarak ortaya çıkmıştır. Kalite çalışmalarının daha öncelikli hale gelmesi, kalite süreçleri içerisinde olan üniversitelerin daha bilinçli hale gelmesi ve bu kalitenin ne kadar önemsendiğinin Yükseköğretim Kalite Kurulunun iki ayrı organa ayrılması, bağımsız kalite denetimlerinin ayrı bir organ tarafından yapılıyor olmasıyla buna şahitlik ettik. Gaziantep Üniversitesi olarak Yükseköğretim Kalite Kurulunun yönlendirmeleri ve rehberliğiyle ilk atılan adımda ilk teşvik edilen programla birlikte bu sürece dahil olduk. Türkiye’de bu program içerisinde ilk adımı atan üniversiteler arasındayız ve bu adımın sonucunda gelinen noktada 2021 yılının Eylül ayında bu akreditasyon programının çıkışında bir belge almaya hak kazandık. Bunun da ayrıca gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların sonrasında Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar tarafından GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a Kurumsal Akreditasyon Belgesi takdim edildi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından da günün anısına Prof. Dr. Muhsin Kar’a hediye takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GTO’dan Gaziantep dış ticaretinde bir katkı daha Tatar: “Gaziantep her şeyiyle bir üretim şehridir”
YEREL HABERLER GTO’dan Gaziantep dış ticaretinde bir katkı ...
SANKO Üniversitesi Avrupa’dan gelen ilk öğrenciyi konuk etti
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Avrupa’dan gelen ilk öğrenciyi ...
HKÜ’de Hemşirelik Eğitimi sempozyumu gerçekleştirildi Hemşirelikte Kültürlerarası duyarlılık
YEREL HABERLER HKÜ’de Hemşirelik Eğitimi sempozyumu ...
Fatma Şahin'den Ramazan ayı mesajı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: “Teslimiyet kalpten gelen samimiyetle mümkündür”
YEREL HABERLER Fatma Şahin'den Ramazan ayı mesajı Gaziantep ...
Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi Denetimler Ramazan ayı boyunca devam edecek
YEREL HABERLER Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi Denetimler ...
Başkan Tahmazoğlu'ndan Ramazan ayı kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Tahmazoğlu'ndan Ramazan ayı kutlaması
2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına düzenlenecek Gaziantep Valisi Gül: “Gaziantep hedefleri olan ve sürekli ilerleme sağlayan bir şehir” Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: “Gaziantep’in sanayileşmesinde konukoğlu ailesinin çok büyük emeği var”
YEREL HABERLER 2. Gazi Oyunları merhum Sani Konukoğlu anısına ...
GTB Mart ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GTB Mart ayı meclis toplantısı yapıldı
Efsane sanayici Cemil Alevli vefatının 50’nci yılında törenlerle anıldı
YEREL HABERLER Efsane sanayici Cemil Alevli vefatının 50’nci yılında ...
Hırsız duvardan inerken hırsızlarla karşılaştı
YEREL HABERLER Hırsız duvardan inerken hırsızlarla karşılaştı
Gaziantep'te Gamma Işın cerrahisi anlatıldı Medical Park Gaziantep' in GAMMA Knife Işın Cerrahisi bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Gamma Işın cerrahisi anlatıldı Medical ...
Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları sona erdi 1. Gazi Oyunları’nda dereceye giren 982 sporcuya 834 bin 500 lira ödül
YEREL HABERLER Mustafa Cengiz anısına düzenlenen Gazi Oyunları sona ...
Başkan Fadıloğlu proje yarışmasında birinci olan öğrencileri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Fadıloğlu proje yarışmasında birinci olan ...
Gaziantep'te NASA sergisi
YEREL HABERLER Gaziantep'te NASA sergisi
Ramazan ayında sağlıklı beslenmek te, kilo kontrolünü sağlamak da mümkün
YEREL HABERLER Ramazan ayında sağlıklı beslenmek te, kilo kontrolünü ...
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu; 50 iş yeri, 30 ev ve 4 araç hasar gördü
YEREL HABERLER Gaziantep'teki patlamanın bilançosu; 50 iş yeri, 30 ...
Araban’ın ilk kapalı semt pazar yeri hizmete girdi
YEREL HABERLER Araban’ın ilk kapalı semt pazar yeri hizmete girdi
Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan Ramazan ayı mesajı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Hasan Doğru’dan Ramazan ayı mesajı
Erol Bulut: "Galatasaray maçıyla son haftalardaki şanssızlığımızı kırdık" Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Düşme korkusu yaşamadık, üst sıralardan uzaklaşmak bizi üzdü" "Önümüzdeki 8 maçın sonucuna göre gelecek yıl planlamasını belirleyeceğiz"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Galatasaray maçıyla son haftalardaki ...
Gaziantep'teki patlamanın bilançosu açıklandı Gaziantep Valisi Davut Gül: "50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar var, can kaybımız ya da yaralımız yok" "Patlamanın sebebini teknik olarak araştırıyoruz"
YEREL HABERLER Gaziantep'teki patlamanın bilançosu ...
Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde taklit ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde taklit ürün ele ...
Şahin: “Sıvı gübreden biyogaz üreten ilk belediyelerden biri olduk”
YEREL HABERLER Şahin: “Sıvı gübreden biyogaz üreten ilk ...
Araban’ın ilk kapalı semt pazarı hizmete girdi
YEREL HABERLER Araban’ın ilk kapalı semt pazarı hizmete girdi
Fadıloğlu’ndan Ramazan Ayı mesajı Fadıloğlu: “Bulunmaz bir fırsat olduğunu asla unutmamak gerektir”
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan Ramazan Ayı mesajı Fadıloğlu: ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.