SANKO Üniversitesi’nde kan bağışı kampanyası düzenlendi

SANKO Üniversitesi’nde, Tıp Öğrencileri Birliği Kulübü’nün organizasyonunda Türk Kızılayı tarafından “Kan Bağış Kampanyası” düzenlendi.

Kan bağışına dikkat çekmek, bu konuda farkındalık oluşturmak, insanlarda bilinç oluşmasına katkı sunmak, ihtiyaç sahiplerine ulaşması için bağışlar toplamak amacıyla düzenlenen etkinlik, idari ve akademik personel ile öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ve Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, kan bağışında bulunanları ziyaret ederek, etkinliğin düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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